La Marratxa no falla

Al voltant d'un centenar de persones s'han reunit aquest dilluns a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria per gaudir d'un dels actes més tradicionals en el marc de la festa major de la parròquia, el ball de la Marratxa. Enguany la celebració no s'ha pogut dur a terme a la plaça Major, ja que "seguint el criteri de la seguretat", s'ha decidit canviar l'emplaçament per tal de garantir la distància entre persones, ha explicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral. Tradicionalment l'Esbart Laurèdia, que aquest any celebra el 57è aniversari, ofereix cinc actuacions, però la crisi sanitària ha fet que en aquesta ocasió només s'hagin ofert els balls de la Marratxa i la Dama Blanca. "Som un esbart amb més de 100 dansaires i era molt complicat seguir les normes sanitàries", ha indicat el director de l'Esbart Laurèdia, Jaume Torra.

Malgrat les restriccions, la corporació ha valorat de manera favorable l'acollida de l'acte. També s'ha fet un balanç positiu de les actuacions dels diferents grups musicals que han pres part de la festa major. És per aquest motiu que Majoral ha avançat que, per l'any vinent, "comptarem amb tots ells perquè realment ha estat un èxit", i el retorn per part del jovent ha estat més que positiu, ha afegit. Així, el cònsol ha titllat la festivitat com a una "festa major de seny", amb format reduït, "però hem aconseguit el que volíem, que no hi hagués aglomeracions". El més important per al comú, vistes les situacions viscudes en anys anteriors a la parròquia i tenint en compte el moment actual, era "complir amb les normes de seguretat" pel que fa a les recomanacions sanitàries.

De fet, s'ha ubicat el públic amb cadires separades prop de dos metres de distància i, a l'entrada a la plaça, el personal del comú ha proporcionat gel hidroalcohòlic a tothom. Per la seva banda, Torra ha explicat que habitualment l'esbart "està acostumat a participar molt activament de la festa", sobretot pel que fa a amb la interacció amb els ciutadans, però ha reconegut que aquest any ha calgut "prioritzar la seguretat".

Valoracions sobre el full de ruta Horitzó 2023

El full de ruta que seguirà l'executiu de cara al període 2020-2023 té com a objectiu racionalitzar la despesa i prioritzar aquelles inversions més importants que cal tirar endavant. Unes inversions en les quals no es troba el vial de Sant Julià de Lòria, segons ha detallat el cap de Govern, Xavier Espot. Davant d'aquest anunci, Majoral ha manifestat aquesta tarda que "aquest és un moment complex per a tots", per la qual cosa "aquelles inversions que es facin han d'estar molt ben calibrades i prioritzades". El cònsol ha indicat que aquesta setmana està prevista una reunió entre la corporació i l'executiu i, per tant, no ha volgut valorar la decisió de deixar enrere el vial, tot i que no s'ha oposat a la decisió. Majoral ha celebrat que es posi en marxa "una contenció pressupostària", però també caldrà que hi hagi inversió "perquè no es pari la roda econòmica del país".

Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, també ha apostat per tenir el pla d'actuació a les mans per donar una valoració definitiva. "Tothom sap que en aquests moments es necessiten solucions i encerts perquè la situació no serà fàcil", ha indicat, assegurant que el que és important és que "l'economia andorrana i els ciutadans tirin endavant".