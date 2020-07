Miquel Abras i Salva Racero, doble concert a la festa major d'Escaldes-Engordany

Doble concert de música en català per celebrar la festa major d'Escaldes-Engordany de la mà d'Els40 Andorra amb Miquel Abras i Salva Racero. Enguany, la festa escaldenca també commemora el 65è aniversari de la creació de la Unió Proturisme d'Escaldes, coorganitzadora de l'esdeveniment. La situació generada per la Covid-19 obliga a organitzar els concerts amb determinades mesures de seguretat, com per exemple limitar l'aforament i l'ús de mascareta. El doble concert tindrà lloc el dissabte 25 de juliol a partir de les 22.30 hores a l'aparcament dels Veedors.



Miquel Abras és un autor, compositor i arranjador, i un dels artistes puntals del rock català. Amb la seva veu trencada característica i amb una notable trajectòria sobre els escenaris, el cantant empordanès ha actuat en diverses programacions com a l'Auditori de Girona, l'Auditori de Barcelona, el Festival de Cap Roig, el Festival de Guitarra de Barcelona, l'Acústica de Figueres, el BarnaSants, Sons del Món i Senglar Rock, entre d'altres. A més, Abras ha guanyat cinc premis Enderroc i el premi al Disc Català de l'Any. Segons s'explica en el comunicat, el gener d'enguany va començar una gira acompanyat per Carles Ramió al baix, Albert Sola a la guitarra i teclats i Danko Compta a la bateria i percussió, en la qual presenten un repertori conformat pels temes dels dos darrers àlbums d'Abras i amb algunes versions de temes clàssics del rock català.

Per la seva banda, Salva Racero, ha estat durant més d'una dècada la veu de Lax'n'Busto, i ara, en la seva carrera en solitari, presenta en exclusiva a Andorra el seu primer àlbum 'Immortals', que recull la vitalitat i la força que el caracteritza amb cançons que criden a la reflexió i a la presa de consciència. A més, en aquesta experiència en solitari, Racero s'ha envoltat de músics de primer nivell amb especial protagonisme per a Xasqui Ten com a productor.