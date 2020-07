Mónica Naranjo, Texas, Bob Sinclar i Ainoa Arteta estrenen el festival 'Andorra Mountain Music'

Andorra tindrà un agost ben musical. La primera edició del festival ‘Andorra Mountain Music’ oferirà durant el mes d’agost i part de setembre la possibilitat de viure un concert únic enmig de la natura. Cada dissabte al vespre a partir del dia 1, la Plataforma de Soldeu serà l’escenari d’una actuació protagonitzada per algunes de les veus més reconegudes del panorama musical. Segons ha explicat la ministra de Turisme, Verònica Canals, “és un espai de gairebé 20.000 metres quadrats que pot acollir fins a 40.000 persones, però per garantir la seguretat sanitària dels assistents l’aforament màxim serà de 4.000, és a dir, del 10%”. A tots els que visquin aquesta experiència se’ls entregarà una mascareta abans d’entrar al recinte, se’ls hi garantirà la distància de seguretat dins l’espai acotat i se’ls proporcionarà gel hidroalcohòlic en tot moment.

El nou festival obrirà la cartellera el dissabte 1 d’agost amb l’artista Mónica Naranjo, que oferirà un repertori dels seus èxits acompanyada d’una orquestra simfònica; la seguirà Don Diablo, pioner de la música ‘dance’ el dissabte 8 d’agost, i el cantant sevillà Beret, que tocarà el dissabte 15 d’agost i delectarà el públic amb la seva barreja de pop urbà i flamenc. El dissabte 22 d’agost, Texas celebrarà els seus 30 anys de carrera al Principat en un concert exclusiu a tot el món, ja que donades les circumstàncies sanitàries l’agrupació no ha pogut realitzar la gira d’homenatge que tenia prevista. El darrer dissabte d’agost, dia 29, tocarà en concert Bob Sinclar, que juntament amb Don Diablo, serà un dels artistes que probablement farà ballar més el públic. Per últim, l a soprano Ainoa Arteta oferirà una selecció del seu repertori el dissabte 5 de setembre, però en aquest cas a la plaça del Consell General amb un públic reduït de 400 persones.

Un total de sis actuacions que, tal com ha explicat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, “ofereixen una visió musical de 360 graus amb estils i gèneres completament diferents. Volem fer una barrera de natura i cultura que diferenciï el país d’altres destinacions turístiques”. El principal objectiu d’aquesta primera edició és fomentar la reobertura dels hotels i ajudar el sector a arrencar de nou després de l’emergència sanitària. De fet, tot i que les entrades de 25 a 39 euros es podran adquirir a través de la plataforma en línia Ticketmaster, s’oferiran paquets turístics d’allotjament amb entrada que tindran un 70% de descompte en el preu d’accés al concert.

El pressupost amb el que compta Andorra Turisme per a la celebració del festival és de 820.000 euros. A més del retorn que en tregui el sector hoteler, els beneficis de les entrades aniran destinats al fons solidari que va crear el Govern per fer front a les despeses sorgides a conseqüència de la Covid-19. L’organització està sent coordinada amb el ministeri de Salut per tal d’adaptar l’esdeveniment a l’evolució de la pandèmia i “s’està negociant amb els diversos establiments del país el disseny dels paquets turístics d’allotjament i entrada”, com ha assegurat Budzaku. La previsió és que d’aquí a tres setmanes ja estiguin disponibles per reservar-se.

Per la seva banda, Canals també ha destacat l’oportunitat que té Andorra d’oferir un espectacle cultural en un moment en el qual, la majoria de països han anul·lat els seus festivals. “Per als artistes també suposarà un repte important fer un concert en un entorn tan diferent al que estan acostumats i això ha estat un dels fets que ha animat a molts a acceptar la nostra proposta”, ha apuntat. La celebració dels concerts en un entorn allunyat de la capital permetrà disposar d’un espai molt més ampli, amb zones d’aparcament creades per a l’ocasió i que facilitarà la mobilitat dels assistents, que podran accedir a la zona del concert a les 18 hores i gaudir de l’espectacle de 20 a 22 hores.