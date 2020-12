260x366 Mor l'escriptor andorrà Albert Salvadó Mor l'escriptor andorrà Albert Salvadó

L'enginyer industrial i escriptor andorrà, Albert Salvadó, ha mort aquest dijous, segons fonts properes a l'autor, a l'edat de 69 anys. Conegut com el “revitalitzador de la novel·la històrica en llengua catalana”, Salvadó ha estat un escriptor prolífic en gèneres tan diversos com la novel·la negra, assajos o contes infantils i ha col·leccionat guardons amb obres que han estat traduïdes a l'anglès, francès, grec o eslovac. L'escriptor, que havia estat conseller de Cultura al comú d'Andorra la Vella pel Partit Socialdemòcrata (PS), era molt actiu a les xarxes socials des de l'inici de la pandèmia, ja que sostenia teories –molt comentades pels seus seguidors i que generaven força debat– en què qüestionava el discurs oficial sobre la Covid-19.



En novel·la negra, ha escrit obres com 'El rapte, el mort i el marsellès', Premi Sèrie Negra de l'any 2000, o 'Una vida en joc', dedicada al Casino de l'Arrabassada. En relat d'anticipació ha elaborat obres com 'Un vot per l'esperança', que va merèixer el títol d'obra escollida en el I Premi Internacional de Novel·la Plaza & Janés el 1985, o la celebrada 'L'informe Phaeton'.



I en ficció històrica posseeix títols tan coneguts com 'El mestre de Kheops', Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica 1998; 'L'anell d'Àtila', Premi Fiter i Rossell 1999; 'Els ulls d'Anníbal', Premi Carlemany 2002; 'La gran concubina d'Egipte', Premi Néstor Lujan 2005; la trilogia dedicada a Jaume I el Conqueridor (2000), formada per 'El punyal del sarraí', 'La reina hongaresa' i 'Parleu o mateu-me'; o la trilogia dedicada a Alí Bei (2004) formada per 'Maleït català!', 'Maleït musulmà!' i 'Maleït cristià!'.