Murs oberts per al talent juvenil

El comú d'Escaldes-Engordany posa a disposició dels joves artistes urbans fins a nou murs de la parròquia, a la zona propera al Prat del Roure, perquè puguin expressar el seu talent en la producció de grafits i exposar les seves creacions. Així ho han explicat aquest divendres en roda de premsa telemàtica el conseller de Joventut Joao Lima, el conseller d'Accessibilitat Antoni Fernández i el cap del departament de Joventut Miquel Àngel Millan. L'objectiu és facilitar espais i material als joves aficionats a l’art mural, fomentar que altres joves s’aficionin a aquestes pràctiques, promoure una ocupació cívica de l’espai públic per part dels grafiters i la seva imatge positiva, i crear comunitat al voltant d’aquesta activitat creativa.

Els nou murs –i un desè de pràctiques– estan distribuïts en cinc zones de la parròquia. A la zona dels Dos Valires hi ha el de proves i dos més, mentre que a la pista de tenis de Prat del Roure n'hi ha tres, a l'aparcament del Parnal tres més i el darrer està ubicat a l'entrada de l'aparcament del Prat del Roure. Tots els murs són diferents i amb les seves pròpies dimensions.

La iniciativa 'Murs lliures' és una prova pilot que pot ampliar-se (incloent-hi més murs) en el cas que la demanda superi l’oferta de murs actual, és un projecte obert indefinidament que, amb el temps, pretén crear una comunitat al voltant dels murs amb tallers i altres propostes. Cada 6/12 mesos es podrà fer una renovació total o parcial (es podran salvar els de major qualitat i millor conservats). La decisió la prendrà una comissió amb la participació de representants dels joves. De moment, hi ha dues persones interessades, tot i que el projecte és de llarga durada. La inscripció per als interessats ja està oberta a l'Espai Jovent d'Escaldes-Engordany per als joves d'entre 15 i 29 anys, que s'hi poden inscriure de manera individual o en grups.

El procediment és senzill, cal presentar una sol·licitud amb un esboç de l'obra i al cap d'una setmana es donarà resposta i en quinze dies el mur està preparat per començar a fer l'obra. En cas de menors d’edat caldrà també afegir l’autorització de la persona responsable. El jove disposarà d’un marge de quinze dies per pintar. Dins d’aquest marge podrà ocupar la paret un màxim de tres dies. En el cas de l’aparcament del Parnal haurà d’avisar amb el temps suficient per tal de protegir la zona. Després d’aquest temps el mur es podrà passar al següent candidat, si n’hi hagués. El jove rebrà una ajuda per la compra de material per un import de 3 euros per metre quadrat (50% de la despesa necessària aproximadament).

La temàtica de les obres és lliure. "Estem oberts a qualsevol tema, tot i que evidentment si fos molt polèmic ens ho hauríem de replantejar i potser no ho passaríem", ha afirmat Joao Lima. Segons el comú, les obres no podran incloure elements ofensius ni discriminatoris, i tampoc publicitaris. En cas de no complir amb aquesta condició, el jove haurà de refer la seva obra i, en cas negatiu, serà eliminada i el jove no podrà tomar a utilitzar els murs durant un període o de manera definitiva.

Paral·lelament a la iniciativa, s'ha realitzat el concurs de logotips, que ha guanyat Cristina Pedragosa. El seu treball, pel qual rebrà un premi, identificarà tots els murs.