Música del Mediterrani il·lustrada als jardins de la Casa d'Areny-Plandolit

Música clàssica de les terres del Mediterrani ha omplert els jardins de la Casa d'Areny-Plandolit en el marc de les Nits d'estiu als museus promogut per la Fundació ONCA, impulsada pel Govern d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà. El Duo Font Bartumeu, format per David Font a la guitarra i Carolina Bartumeu al violoncel ha interpretat el programa 'Racons del Mediterrani' en un concert de música clàssica acompanyat per la pintura que la dissenyadora i il·lustradora gràfica, Carol Garrido, ha fet durant el concert.

"La idea del concert i del repertori que hem triat és mostrar les cultures que voregen el Mediterrani", ha declarat Font, qui ha explicat que han volgut transmetre els colors que hi ha al voltant d'un mateix mar i també la similitud que tenen les diferents cultures que l'envolten. En aquest sentit, el duo ha interpretat música amb molt caràcter folklòric de diferents punts del mediterrani, com per exemple, 'La Follía' de Corelli, cançons populars espanyoles de Manuel de Falla i la 'Pavane pour une enfante defunte' de Ravel. Aquesta darrera és l'única cançó que el duo ha arreglat expressament pel concert. "Totes les cançons són arranjaments perquè originàriament estan fetes per altres agrupacions ja sigui per orquestres o per piano per exemple".

Font també ha comentat que ha estat la primera vegada que tocava amb Bartumeu com a duo i ha afegit que tornaran a interpretar el mateix repertori el 12 d'agost a Escaldes-Engordany. Sobre la nova situació per la Covid-19, Font ha declarat que ja porta cinc actuacions fetes i "veig molta consciència per part del públic i de l'organització".

Per altra banda, durant el concert, la il·lustradora gràfica, Carol Garrido, ha fet una demostració de pintura ràpida inspirada amb el mediterrani. "Em vaig escoltar les cançons abans per veure el que em suggerien", ha subratllat Garrido, qui ha explicat que venia amb la idea de pintar elements clàssics de la cultura mediterrània com el mar, la costa o oliveres, però que realment, ha anat a l'aventura durant el concert. Cal destacar, que Garrido ha pintat la seva obra en un iPad, i que a través d'un projector, tots els assistents han pogut observar el procés d'anar fent l'obra. Al final, la pintura s'ha subhastat entre els assistents.