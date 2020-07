Música i dansa clouen el cicle ON-Carrer a Andorra la Vella

La Fundació ONCA continua donant forma al cicle ON-Carrer, el programa d'actuacions de petit format que durant els mesos de juliol i agost es reparteixen per totes les parròquies. Aquest divendres, s'ha posat el punt final a les actuacions que se celebren a Andorra la Vella gràcies a tres espectacles simultanis dels grups Blue Note, B-Sharp i l'Era, que han tingut lloc a l'avinguda Meritxell, Riberaygua i Travesseres i a l'antiga caserna dels bombers de la capital, respectivament. Precisament, el grup musical l'Era, format per David Font (guitarra clàssica i ambientació), Emma Riba (dansa) i Xavier Pérez (dansa i narració), ha presentat l'actuació 'Vestida de mar', una peça multidisciplinària que conjuga música i dansa inspirada en la mort de la poeta argentina Alfonsina Storni.

Durant l'actuació els membres del grup han volgut mostrar al públic la reacció que té un fill en veure com la seva mare se suïcida tirant-se al mar després de patir un càncer de mama. A més, "hem volgut relacionar el mar i la muntanya", tot donant una imatge ferma i llunyana però alhora de proximitat. La peça interpretada també ha comptat amb moments de narració, sobretot al principi de l'obra, que ha donat pas a la guitarra i els efectes sonors en directe que ha interpretat Font. Els ballarins han adaptat la coreografia a la melodia que el guitarrista anava mostrant de fons al públic.

Pel que fa al cicle, el ballarí Xavier Pérez l'ha descrit com a una "molt bona iniciativa". "Està bé que la cultura surti al carrer i que estigui a ulls de tothom", ha dit, "i més ara que hem de defensar que és segura". L'intèrpret ha destacat que traslladar espectacles d'aquest tipus a espais no convencionals, com és el carrer, contribueixen a donar aquesta imatge de seguretat envers la pandèmia, ja que es garanteix en tot moment la distància entre persones. En aquest sentit, ha volgut reivindicar que l'art "ha de seguir estant viu", i més encara "en els temps que estem passant actualment", ja que com ha conclòs, "sembla que som els últims de la fila".