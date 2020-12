Música per començar l'any amb bon peu

Un any més, el tradicional Concert de Cap d’Any servirà per obrir l’any i tancar l'edició d’ Ordino Clàssic. Sota el nom 'Desitjos per al nou any', un quartet de corda de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) amb percussió donarà el tret de sortida amb música a un nou any. La cita serà l'1 de gener i les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a la pàgina web d’Ordino Clàssic: www.ordinoclassic.ad/entrades i a l’oficina de turisme d’Ordino, per un preu de 25 euros.

Strauss, Txaikovski, Puccini o Mascagni, i els clàssics més populars, com Beethoven, Schubert o Mendelssohn, compartiran escena amb el toc de modernitat impressionista de Debussy.

D’aquesta manera, el comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà tancaran la tercera edició d’Ordino Clàssic, una iniciativa cultural que continua consolidant-se amb artistes del país i una proposta musical que connecta la seva part més clàssica amb una visió contemporània i actual. Enguany, amb cinc propostes entre el 18 d’octubre i l’1 de gener, l'Ordino Clàssic també ha servit per reivindicar la importància de la cultura dins de la difícil situació que viu la societat a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.