Música de contrastos amb saxo i piano per a tots els públics a Ordino

Un programa variat obert a tots als públics amb moviments i obres més lentes i d'altres amb més ritme és el que han presentat aquest dijous al vespre a la plaça Major d'Ordino el duet de saxo i piano format per Efrem Roca i Míriam Manubens en el marc de les Nits obertes 2020. "És un repertori amb molts contrastos, amb parts molt rítmiques i parts més calmades en què es treballa més la sonoritat", ha expressat la pianista Míriam Manubens, qui ha indicat que el programa que han presentat ha estat molt variat en el qual "tothom s'ha pogut trobar identificat en algunes de les obres".

De fet, el concert ha constat de nou obres, i s'ha iniciat amb una sonata de Johann Sebastian Bach, una obra original per a flauta i piano que s'ha adaptat també per a saxo. Durant l'acte, el duo també ha interpretat músiques més místiques i d'ambient, i fins i tot, durant la 'Suite Helénica' de Pedro Iturralde, Roca ha fet una improvisació amb el saxo. A banda de dues obres, la resta "són originals per a saxo", ha declarat Manubens, qui ha comentat que han volgut acabar l'actuació amb un tango de Gardel. Quant al repertori, és el mateix que el que havia d'interpretar el duo en el concert del dia de la Constitució que va ser suspès per l'esclat de la pandèmia de la Covid-19 al Principat. "Vam decidir començar amb una sonata de Bach perquè s'ha de potenciar aquesta música", a la qual no tothom hi està acostumat i, a més, "és una proposta musical que alimenta".

D'altra banda, Manubens ha subratllat que tenien moltes ganes de poder interpretar aquest repertori, que tenien preparat de fa tants mesos, i ha confessat que estava nerviosa i emocionada per poder tornar a compartir música amb el públic. "Pel músic és frustrant no poder tocar" i ha afegit que esperaven que el públic també tingués ganes de passar una nit a l'aire lliure escoltant música per a ser transportats. A més, ha indicat que la cultura necessitava poder tornar a estar en actiu davant el públic i "trobo que encara que hi hagi mesures és una oportunitat".

Les Nits obertes 2020 d'Ordino es van iniciar el dimecres 15 de juliol amb el 'Duo Mozart' a Cal Pal de la Cortinada i consten d'un total de sis concerts. Així, el dimecres següent també a les 21 hores i a la plaça Major ordinenca serà el torn de Son de la Carabela i ja de cara a l'agost, el dia 5 actuarà el grup Blue Note Band i el dia 19 serà el torn de les sopranos líriques, Eva Bertrand i Eva Suret, i del pianista Milén P. Panayótov. Tancarà el cicle la proposta 'ON-Carrer' de la fundació ONCA el 26 d'agost amb tres concerts d'una durada d'entre 20 i 25 minuts per tres zones de la parròquia: a les 19 hores a la plaça Major, a les 19.45 als Jardins Plandolit i a les 20.30 hores a la plaça Prat de Call.