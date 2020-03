Música des de casa amb 'L'ONCA AMB TU'

La Fundació ONCA, impulsada pel Govern d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, va iniciar el passat 15 de març, la campanya ' L'ONCA AMB TU', a través de les seves xarxes socials. D'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries de prevenció del coronavirus, la fundació ha volgut continuar al costat de la societat i ha demanat a músics i col·laboradors que participin en accions artístiques i didàctiques.

Per una banda, les artístiques consisteixen en vídeos de curta durada on l'artista comparteix una improvisació, una petita peça musical, una presentació d'algun instrument o alguna anècdota musical. Des del seu inici, ja s'han compartit un total de 10 càpsules i se'n preveuen de noves. En aquest apartat, també s'han publicat vídeos existents d'actuacions passades, com les que fan referència a la participació de cantautors del país, com Quim Salvat o Els pali, al concert de primavera del 2019 amb les JONCA i les escoles artístiques del país.

Per l'altre costat, les accions didàctiques, les quals s'iniciaran en breu, consistiran en vídeos de més durada on els professionals proposaran tallers musicals o de moviment per a tot el públic. A més, també es faran públiques totes les accions dirigides als col·lectius del programa social de la fundació. Des de l'ONCA també indiquen que tota la campanya està acompanyada amb les etiquetes #quedatacasa i #oncaambtu.