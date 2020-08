Música sense límits a Encamp

' Els Impossibles del swing', el trio musical format per Manel Soriano a la veu i a la guitarra, Elias Porter al violí i Òscar Llauradó al contrabaix ha estat l'encarregat de continuar amb el cicle ON-Carrer de la Fundació ONCA, impulsada pel Govern d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà. Així, aquest dilluns 3 d'agost a les 19 hores a la plaça de Sant Miquel d'Encamp s'ha gaudit d'un espectacle animat de caràcter casual per evitar la concentració del públic i afavorint la sorpresa de la gent al trobar-se música pels carrers. "No ens posem barreres a nivell de repertori i per això ens anomenem els impossibles", ha declarat Llauradó, qui ha explicat que tant toquen Rock and Roll, com boleros, ranxeres i música tradicional del Pirineu.

Entre el repertori que han tocat a Encamp hi havia des d'algun tema dels inicis d'Elvis Presley, fins al bolero 'El Reloj', passant per la ranxera 'El Rey' o alguna peça de jazz. "Som un grup resultat de la fusió d'alguns components de 'Manu & The Vodka's' i 'Scarlett & The Brotherhood'", ha comentat Llauradó, qui ha subratllat que en els seus concerts donen un aspecte més folk. Aquesta ha estat la primera actuació d''Els Impossibles del swing' a Andorra però han comentat que ja havien tocat amb festivals de swing i desitgen que a partir d'aquesta actuació "en sorgeixin moltes més" al Principat.

Quant al cicle de concerts ON-Carrer, Llauradó considera que aquest tipus d'iniciatives són una molt bona idea per "dinamitzar les zones turístiques i que la gent es trobi música al carrer en directe". A més, ha destacat el gran suport que l'ONCA està donant als artistes locals en el moment actual. De fet, aquest dimarts 4 d'agost també a les 19 hores i a la plaça de Sant Miquel d'Encamp hi haurà l'actuació de 'Lady Scarlett'. Després, ja de cara a dimecres i dijous el cicle es desplaça fins al Pas de la Casa amb les actuacions de 'JAMP' i 'Teresina BSO' respectivament a les 16 hores a la plaça de l'església.

D'altra banda, la fundació també continua amb el cicle Engordany a duo amb l'actuació d''Old School' i el seu rock acústic al carrer el dimecres 5 d'agost a les 19 hores. En aquest cas, és imprescindible fer reserva de plaça a l'Oficina de Turisme d'Escaldes-Engordany. A més, el proper dissabte 8 d'agost a les 20 hores als jardins de la Casa Areny Plandolit, la fundació finalitza la seva col·laboració amb les Nits d'estiu als museus amb el concert del 'Duo Font Bartumeu' format per David Font a la guitarra i Carolina Bartumeu al violoncel que interpretaran el programa 'Racons del Mediterrani'. Durant l'actuació, la dissenyadora i il·lustradora gràfica, Carol Garrido, farà una demostració de pintura ràpida que se subhastarà entre els assistents.