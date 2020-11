Música malgrat la pandèmia

Els alumnes de l’Institut de Música d'Andorra la Vella han ofert aquest dissabte a la tarda el concert 'Pluja de dits' a l'auditori del Centre de congressos de la capital. Aquesta és la primera actuació pública que fan els alumnes del centre des de l’inici de la crisi sanitària.

Hi han pres part una trentena d'alumnes, tots ells dels cursos de piano, i totes les actuacions han estat grupals, és a dir, no hi hagut cap intervenció solista. En total hi hagut tretze grups de pianos (de dos, tres i quatre alumnes).

El concert no ha estat un acte obert al públic, sinó que seguint les mesures establertes per les autoritats sanitàries l'accés ha estat amb cita prèvia i ha estat adreçat als familiars convinents dels alumnes.