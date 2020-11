Només el 15% d'aforament cobert al cinema el cap de setmana

Els cinemes estan patint aquests dies els efectes de la pandèmia de forma contundent, tot i que pot obrir sempre que apliqui les mesures de seguretat pertinents. Així, la impossibilitat d'entrada de turistes provinents de Catalunya i França, i la poca afluència de públic resident provoca que les xifres invitin al pessimisme, tot i que a curt termini l'oferta no corre perill. Segons informen des dels cinemes illa Carlemany -els únics que hi ha al país actualment- durant els caps de setmana d'aquest mes de novembre només cobreixen un 15% de l'aforament. I els dies de cada dia la cosa empitjora, ja que només arriben al 3%. Si es compara amb un novembre normal dels anys anteriors en què no hi havia els efectes de la pandèmia, l'assistència oscil·lava entre el 60 i el 70%.



Jordi Torres, director dels cinemes illa Carlemany, explica que actualment tenen cinc treballadors en ERTO dels tretze que hi treballen en total. "De moment els cinemes no són rendibles, com la majoria de negocis en temps de pandèmia, però podem aguantar; hem de continuar i intentar aguantar tot el que puguem, perquè donem un servei únic i essencial per l'entreteniment de les persones", ha afirmat. Torres assegura que de moment no s'han plantejat demanar ajudes a l'administració i que se senten recolzats pel ministeri de Cultura, amb qui mantenen un diàleg sovintejat.



Mentre que a l'inici de la desescalada els cinemes només oferien reposicions, ara ja fa temps que estan programant estrenes, tot i que el tancament de les sales a Catalunya provoca que cada vegada sigui més difícil continuar amb aquesta oferta. Per això, des de la direcció dels cinemes expliquen que si els cinemes catalans continuen tancats gaire temps, hauran de tornar a oferir reposicions, però si tornen a obrir podran continuar amb la política d'estrenes actuals.



Cal recordar que cinemes illa Carlemany aplica un protocol de seguretat sanitari des de l'inici de la desescalada que consisteix en fomentar la venda en línia de les entrades, tot i que també està oberta la taquilla presencial. A més, l'aforament està reduït, l'espectador pot trobar gel hidroalcohòlic abans d'entrar als cinemes i a cada sala, els empleats desinfecten les instal·lacions cada dia i després de cada sessió, i un acomodador indica a l'espectador on pot seure, de manera que distribueix cada unitat de convivència deixant butaques lliures entre elles, i també es demana no deixar els objectes personals sobre les butaques que queden lliures.