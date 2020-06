Només 3 euros per anar al cinema

260x366 Cartell de la pel·lícula 'Tiburón' (1975). Cartell de la pel·lícula 'Tiburón' (1975).

Tres euros en venda en línia i 3,5 en venda en taquilla. Amb aquests preus populars s'estrenen aquest divendres els cinemes illa Carlemany, un dels sectors que més tard han tornat a l'activitat. L'explicació d'aquests preus és que, de moment, no s'emetran pel·lícules d'estrena, sinó alguns clàssics més o menys recents. Un dels principals reclams és 'Tiburón', un clàssic de finals dels 70 que va marcar una generació que ara podrà ser descobert pels més joves, per aquells més grans que encara no l'hagin vista o pels que vulguin reviure l'angoixa dels joves banyistes a l'aigua mentre el gran depredador nedava sota d'ells, amb aquella música que feia posar els pèls de punta.



La cartellera aporta dos títols en català, 'Onward' i 'Klara i el lladre de pomes', així com tres propostes en versió original, la mateixa 'Tiburón', 'Operación dragón' (1973) i 'Jocker', només en una de les sessions. Els altres tres títols que es podran veure són 'El hombre invisible', 'Cuestión de justicia' i'Batman' (1989).



La reobertura dels cinemes aportarà una novetat significativa, ja que no només recuperarà clàssics de la gran pantalla, sinó també costums dels mateixos cinemes, com és el cas de la figura de l'acomodador, amb l'objectiu de garantir la distància física per evitar contagis de la Covid-19. El que no canviarà és que l'espectador podrà continuar comprant llaminadures i crispetes, però amb més mesures de seguretat.