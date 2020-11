Nova convocatòria per promoure la creativitat audiovisual en català

El servei de Política Lingüística del Govern, adscrit al ministeri de Cultura i Esports, i en col·laboració amb l'associació Ull-Nu, ha posat en marxa el setè Concurs de curtmetratges RECcrea, un projecte de dinamització adreçat als estudiants de tercer i quart de segona ensenyança, tercer i quart d'ESO, troisième i seconde, per promoure la creativitat audiovisual en català.

Els curtmetratges han de ser en llengua catalana, de temàtica lliure, i no poden durar més de vuit minuts. Es recomana la gravació amb càmeres de vídeo o fotogràfiques que permetin filmar en alta definició i utilitzar estabilitzadors d'imatge (tipus trípode) per garantir la qualitat de la imatge. Les bases completes es poden consultar al web www.catala.ad. El termini per lliurar els originals s'acaba el 23 d'abril del 2021 a les 14 hores.

El RECcrea inclou dues fases formatives a les aules. El guionista Albert Galindo explicarà què és i com es crea un guió, i l'associació Ull-Nu orientarà els alumnes en l'elaboració de curtmetratges, la direcció d'actors i la supervisió del treball audiovisual. En tot el procediment del concurs es vetllarà per al compliment de les mesures establertes per tal de frenar els contagis de la Covid-19.

Els tres primers classificats rebran vals de compra per a Pyrénées (de 700, 500 i 300 euros respectivament) i els seus curts s'emetran per Andorra Televisió. A més, tots els finalistes rebran un diploma acreditatiu i un obsequi.

Aquesta nova edició se celebra després que la sisena quedés deserta per la poca participació a causa de la pandèmia i perquè els treballs presentats no s'adequaven a les bases. El RECcrea compta amb el suport dels centres educatius i de Ràdio i Televisió d'Andorra, així com amb el patrocini de Pyrénées Andorra.