Nova oportunitat per Andorra a Eurovisió

Eurovisió ha organitzat pel pròxim 19 de desembre la retransmissió d'un especial que engloba les 20 candidatures més aclamades pel públic que no van aconseguir superar les semifinals des que es van instaurar les fases eliminatòries l'any 2004. Sota el nom '#EurovisionAgain?', els espectadors podran seguir l'especial a través del canal de YouTube del certamen, i podran votar el seu guanyador mitjançant les xarxes socials. Una votació on hi haurà representació andorrana -que mai ha aconseguit classificar-se per a la final- gràcies a l'actuació 'Salvem el món' del grup Anonymous.

Segons ha fet públic Eurovisió en la seva pàgina web, durant el mes de novembre, a través d'Instagram Stories, es demanarà al públic que voti la seva cançó preferida de tots els països que no s'hagin classificat mai per a la final. A més, també es demanarà a una dotzena de podcasts de la comunitat de fans que seleccionin els seus deu guanyadors. Les vint cançons més populars es revelaran en directe el 19 de novembre a les 21 hores. A banda, els organitzadors d''#EurovisionAgain?' també faran una enquesta a Twitter.

Got a favourite #Eurovision song that you feel should have made it to the Grand Final? 😢



Well, we’re giving YOU the opportunity to right those wrongs in a special edition of #EurovisionAgain on Saturday 19 December!



