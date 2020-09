Nova temporada del Voluntariat per la llengua amb l'objectiu de mantenir la participació

El Servei de Política Lingüística enceta enguany una nova temporada del Voluntariat per la llengua i fa una crida perquè totes les persones interessades s'hi inscriguin, ja sigui per aprendre català o per ajudar les persones nouvingudes o les que tenen uns coneixements bàsics de la llengua. En l'edició passada no es va poder fer la festa de final de temporada, però es van registrar en el projecte prop de setanta parelles lingüístiques, una quarantena de les quals eren noves i la resta eren parelles de temporades anteriors que es continuaven trobant. Des del Govern manifesten que l'objectiu d'aquesta nova temporada és mantenir la participació.

El programa torna a tenir la voluntat d'unir les persones que volen millorar els seus coneixements de català amb voluntaris catalanoparlants que les ajuden a millorar la competència i la fluïdesa en la parla. A més, s'organitzen diverses activitats durant l'any perquè les parelles es puguin conèixer i socialitzar en altres contextos, i se'ls ofereixen promocions com invitacions de cinema i teatre o descomptes al Cineclub de les Valls.

A causa de la situació sanitària actual, el servei fa una recomanació perquè les trobades es realitzin de forma virtual o amb mitjans telemàtics. En el cas de les parelles lingüístiques que es trobin presencialment, el Govern recorda a través d'un comunicat la necessitat d'aplicar les mesures de seguretat establertes com la distància física, mesures higièniques i l'ús de la mascareta. També expliquen que si la situació ho permet, es pretén celebrar el quinzè aniversari del voluntariat amb una festa el juny del 2021.