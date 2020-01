Ordino acomiada el Nadal amb la Coral Casamanya

L'esperit nadalenc encara segueix present a la parròquia d' Ordino, on aquest dissabte la Casa Pairal ha esdevingut l'escenari d'una nova edició de la ja tradicional cantada de nadales a càrrec de la Coral Casamanya i l'Orfeó Andorrà. A l'esdeveniment hi han assistit una seixantena de padrins, a banda d'algunes personalitats del comú, com és el cas de la consellera Sandra Tudó. Tots ells han pogut gaudir d'un repertori de cançons ben variades amb motiu de la cloenda de les festes nadalenques.

El programa musical ha inclòs a banda de diverses havaneres, cançons tan reconegudes com 'Boig per tu', 'La pastora Caterina' i per cloure l'acte, la cançó 'Fum, fum, fum'. Josep Puig, director de la Coral Casamanya, ha destacat que aquest esdeveniment transmet un caliu molt especial entre els padrins, assegurant que tots els membres de la coral "ens sentim molt ben acollits".