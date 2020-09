D'Ordino a les places del Pirineu en festa major

“Transportar el públic a diferents places i racons del Pirineu per reviure els balls de les festes majors”. Aquesta era la voluntat del concert que el Duet Daura, integrat per Pilar Planavila (acordió) i Ivan Caro (gralla, flabiol, ocarina, flauta...) ha ofert aquest dissabte a l’era gran de casa Rossell en el marc de la Jornades europees del patrimoni, una actuació amb la qual la Fundació ONCA se sumava a aquesta commemoració. D’aquesta manera, una cinquantena de persones han pogut gaudir de melodies tradicionals d’arrel però passades pel sedàs dels arranjaments del duet que amb diferents instruments aconsegueix donar un “toc més festiu” a aquestes peces, tal com ha explicat Caro.

El duet va començar inicialment a tocar l’acordió i la gralla, una combinació “que no s’utilitza molt” i amb els anys, a més a més, han anat incorporant altres instruments com la pandereta, el flabiol o el tamborí. Precisament aquests dos darrers instruments són els que han fet sonar per interpretar el ‘Ball pla de la placeta del Puial’, una peça que sona quan els fallaires fan rodar les falles. També han tocat el bot d’Aran, un instrument similar a la buna. Els assistents han seguit atents les explicacions del duet, que anava donant detalls de l'origen de cada cançó abans de començar a interpretar-la

Planavila i Caro reivindiquen la preservació del patrimoni pirinenc i per apropar encara més el públic a les peces que sonen ofereixen una explicació per contextualitzar-les. “Expliquem la nostra cultura perquè no es perdi”, explica Caro, afegint que potser entre el públic hi ha qui escoltant un pasdoble, una masurca o una polca descobreix una vocació que el porta a endinsar-se en aquest patrimoni.