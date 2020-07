Pànic Escènic a Santa Coloma

El grup andorrà Pànic Escènic va protagonitzar ahir una nova edició de les Nits d’estiu organitzades pel Govern d’Andorra. El concert va aplegar un centenar de persones a l’espai Columba de Santa Coloma.

La banda va combinar un repertori de temes propis i clàssics del swing com el “Fly me to the moon” de Frank Sinatra. Pànic Escènic fusiona el jazz llatí amb la bossa nova, el soul, el swing, el pop-funk i el chill-out.

El concert va estar acompanyat de l’actuació de diversos integrants de la formació We swing Pririneu, grup de dansa integrat per ballarins de l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra.