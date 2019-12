Els Petits Cantors actuen davant d'Emmanuel Macron

El Cor Nacional dels Petits Cantors ha actuat aquest dimecres a l'Escola Militar, davant la Torre Eiffel, en un esdeveniment anomenat Arbre de Nadal, on hi estaven convidats més d'una cinquantena de diplomàtics. L'actuació és resultat de la invitació que els va fer el copríncep francès, Emmanuel Macron, a assistir a l'acte, durant la seva visita al Principat el passat 13 de setembre. El cor ja porta uns dies a la capital francesa, on han aprofitat per visitar alguns dels llocs emblemàtics de la ciutat, però també de reunir-se amb l'ambaixadora d'Andorra al país gal, Eva Descarrega.