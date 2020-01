El tenor Piotr Beczala interpretarà grans temes de la lírica europea

Compara l'ofici de cantant amb el d'un fabricant de violins, que amb un bon material i moltes hores de feina pot fer un instrument que soni de manera impecable però, si no el tractes bé, és molt fàcil de fer-lo malbé. El tenor polonès Piotr Beczala, un dels cantants lírics amb més renom internacional en l'actualitat, ha arribat aquest dimarts al Principat. Ho ha fet acompanyat per la pianista francesa Sarah Tysman, amb qui inaugurarà aquest dimecres la Temporada de música i dansa d'Andorra la Vella al Centre de congressos de la capital.

Tant Bezcala com Tysman s'han mostrat molt entusiasmats d'estar per primera vegada al país, on interpretaran un repertori que passarà per la música italiana, polonesa, gitana o russa, fins a arribar a àries d'òperes de renom, com 'Tosca' de Puccini. "Volem fer al públic feliç, perquè ells són els interessats en veure'ns", ha dit el tenor als mitjans de comunicació, afegint que, tot i no conèixer al públic andorrà, no té expectatives de la manera en què rebran l'actuació.

Les incomptables vegades que han assajat junts fan que, tot i no tenir molt temps –només estaran dos dies a Andorra– puguin preparar l'actuació i introduir les modificacions escaients. Amb tot, Tysman és conscient que "cada vegada és diferent", ja sigui pel mateix repertori, per l'acústica de l'espai o per la disposició de l'escenari. És diferent, però també " màgica", i això els fa continuar interpretant plegats. "El que et fa músic és la capacitat d'adaptació", ha afegit el tenor.

Piotr Beczala i Sarah Tysman són els encarregats de donar inici al cicle de concerts, però la falta de confirmació d'un dels artistes que integraran el cartell fa que des de l'organització encara no vulguin desvetllar el total de les actuacions. Després del concert a la capital, Beczala viatjarà cap a Viena, on té programades diverses actuacions i, en acabar, volarà cap a Nova York.