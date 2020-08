Pop-rock enmig del Prat del Roure

Tudo's Band, integrada per Guillem Tudó (veu i saxo), Oriol Tudó (guitarra) i Adrià Tudó (percussió) han estat els encarregats de portar aquest divendres a la tarda al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany la música pop-rock de grans cantants i grups com Queen, Elvis Presley, Stevie Wonder o George Michael, entre molts altres.

Els germans han optat en aquesta ocasió per una "proposta diferent" de la que sol protagonitzar habitualment Guillem Tudó, més centrada en el jazz. I és que l'entorn en què es feia el concert, emmarcat en el cicle ON-Carrer, convidava a fer aquest tipus de repertori, ha reconegut el saxofonista i, a més, la banda ha volgut deixar pas a propostes que solen tocar més habitualment els germans del Guillem.

Els germans Tudó han actuat aquest estiu, també, en el marc de les Nits obertes d'Ordino i Guillem Tudó destaca el fet que s'estigui facilitant, en un moment complicat, que els "músics del país puguin fer la seva feina" organitzant concerts en el marc de diferents cicles.

Tudo's Band han estat els encarregats de posar el punt final als concerts que en el marc de l'ON-Carrer han tingut lloc aquesta setmana a Escaldes-Engordany i que van començar dilluns amb DJ John Holt, van continuar dimarts amb Antònies Darkness, dimecres amb Els Pali i dijous amb Teresina Childsongs. La setmana que ve el cicle es clourà a Ordino.