Programa virtual per visitar el museu Thyssen des de l'escola

Donades les circumstàncies actuals, el museu Carmen Thyssen Andorra posa a l'abast de les escoles un sistema virtual per gaudir de l'art sense limitacions. El programa 'EducarmenThyssen', validat pel ministeri d'Educació, es rellança durant el mes de desembre en un format completament en línia, que permet endinsar-se en l'exposició 'Influencers en l'art. De Van Goyen al Pop Art', des dels pupitres de les aules participants i és obert a totes les etapes educatives.

Segons explica l'encarregada del programa, Alícia Luño, "la proposta suposa trencar amb la distància física i apropar la cultura i l'art a tots els nivells educatius del país. Des del museu proposem aquesta activitat durant el mes de desembre com una de les activitats d'aprenentatge artístic en format lúdic, i tenint en compte que serà la darrera oportunitat per gaudir, des de l'escola, de la instal·lació que tanca les portes el 10 de gener de l'any que ve".

La visita virtual comença a la sala d'exposició dirigida per un membre de l'equip, establint un diàleg amb els infants per tal de fer descobrir les característiques de les obres d'una manera autònoma i divertida. Prèviament, l'equip proporcionarà al professorat tota la informació necessària del taller lúdic i educatiu, per tal que les aules esdevinguin un centre d'experimentació on els alumnes en siguin els protagonistes.

Treballar el paisatgisme, l'ús del color expressionista o les tècniques Pop Art són algunes de les propostes que es poden trobar entre l'àmplia varietat d'activitats que ofereix el museu des d'aquest projecte.

Des de la seva implementació, el programa virtual ha estat un èxit entre les escoles. L'equipament vol mantenir la seva oferta i es demana als centres educatius interessats fer la reserva prèvia gratuïta a través del correu electrònic reserves@mcta.ad. El programa estarà obert fins a l'inici de les vacances escolars.