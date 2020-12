'Promeses musicals', el Concert de Nadal protagonitzat per músics joves

La Fundació ONCA, emparada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, informa que el diumenge 13 de desembre de 2020, a les 12 hores, s'estrena el Concert de Nadal, 'Promeses musicals', organitzat per la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca). El concert estarà protagonitzat per cinc formacions de cambra i dos grups instrumentals de l'Institut de Música del comú d'Andorra la Vella i, per primera vegada, hi participarà un grup format per alumnes de l'Espai de Música Moderna i de l'Escola de Música de les Valls de Nord.

Per sisè any, Jordi Coll, violinista de l'ONCA, ha estat convidat com a coordinador artístic del concert en estreta complicitat amb els responsables i professors de les diferents escoles. Coll ha manifestat que és una gran oportunitat per treballar pedagògicament entre les dues parts amb l'objectiu d'incentivar conjuntament l'aprenentatge musical. "Tocar en públic, és una motivació important i en aquesta ocasió, presentem un programa molt variat i que serà, de ben segur, molt atractiu pel públic assistent", ha assegurat Coll, qui ha afegit que treballar amb l'equip de professors de les escoles, ha estat molt enriquidor.

Per la seva banda, el cap de servei de l'Institut de Música del comú d'Andorra la Vella, David Sanz, ha considerat que el Concert de Nadal és una activitat que "ens permet mostrar el treball d'una gran part del nostre alumnat que, d'una forma estable, treballa la música de cambra". Així, les sessions de treball realitzades per l'equip de professors i el coordinador artístic, continuaran el dissabte 12 de desembre, de 10 a 13.30 hores i de 16 a 19.30 i el diumenge 13 de desembre, de 10 a 11.15 hores, serà el torn de l'assaig general. Totes les sessions tindran lloc a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino, i seguiran les mesures marcades pel protocol Covid-19.

A més, per tercer any consecutiu, la Fundació ONCA s'adhereix a la 28a campanya de recollida de joguines a favor de Càritas Andorrana i, en aquest sentit, des de la fundació conviden al públic a portar una joguina nova sense embolicar el dia del concert.