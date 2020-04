Propostes per a la cançó del post-confinament

La Fundació ONCA, impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, continua amb la campanya 'L’ONCA amb tu', on cada dia es comparteixen a través de les xarxes, accions artístiques i didàctiques protagonitzades per artistes vinculats a l’entitat. Ara inicien un nou projecte musical basat en la creació conjunta de la cançó del post-confinament: l’ON-CANÇÓ - 'Inventant un després', una peça que vol comptar amb la participació del públic.



“Pensem que, en aquests moments de dificultat, és important estar al costat de la nostra societat i per aquesta raó, treballem amb tot l’equip per dissenyar nous projectes virtuals on els nostres seguidors se sentin protagonistes”, destaca Albert Gumí, comissari de la Fundació ONCA.



Per primera vegada, es compta amb la col·laboració del músic andorrà, Santi Casas, que farà els arranjaments d’una composició musical ska-reggae escrita per Gumí. La peça comptarà també amb Gerard Claret, al violí, i l’acompanyament d’altres instruments, com les cordes, l’acordió, la guitarra acústica o el clarinet. Casas posarà la veu principal i el cor estarà format per col·laboradors i músics de la Fundació ONCA.

Totes les persones que vulguin participar en la lletra d’aquesta cançó, hauran d’enviar una frase, una estrofa, una idea, sobre que els agradaria fer una vegada s’hagi acabat el confinament. Les propostes es podran recollir a través de les xarxes (Instagram, Facebook i Twitter) o al correu electrònic de la fundació, foncaproduccio@gmail.com.



Amb tot el material rebut es crearà una cançó que tindrà sis estrofes, un pont i una tornada. Una vegada finalitzada la peça, es publicarà a les xarxes.