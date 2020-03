La Puça se suma a la proposta #LlibreriesObertes

Llibreries d'arreu de Catalunya s'han sumat els darrers dies a la campanya #LlibreriesObertes, una iniciativa impulsada per la cooperativa Som* i l'agencia Mortensen que pretén que les llibreries puguin vendre llibres encara que estiguin tancades. La Puça ha anunciat que se suma a aquesta proposta i, per tant, els lectors que aquests dies vulguin adquirir un llibre ho podran fer a través de la plataforma impulsada i els podran recollir un cop l'establiment pugui obrir portes quan s'aixequin les mesures establertes pel Govern, que obliguen aquests establiments a estar tancats.

A banda de la Puça, també altres llibreries del Pirineu -com la Purgimon de la Seu d'Urgell, tal com informa RàdioSeu- s'han sumat a aquesta proposta.

La iniciativa va començar a Catalunya dilluns de la setmana passada, tot just un mes abans de Sant Jordi, i ofereix comprar llibres a llibreriesobertes.cat triant un o diversos títols i la l'establiment on es voldran recollir quan es reobrin. El 100% de l'import de la compra a Llibreries Obertes és per a la llibreria escollida.