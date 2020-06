Rafel Nadal presenta dos llibres a Andorra de forma individualitzada

Rafel Nadal presentarà dos dels seus darrers llibres, 'Mar d'estiu: Una memòria mediterrània' i 'El somni d'en Blai' aquest dissabte a la tarda entre les 18 i les 20 hores a Andorra a la llibreria La Puça. Enmig d'aquesta situació generada per la Covid-19, l'escriptor no farà una presentació habitual amb molt públic present. Tal com informen des de la llibreria, l'acte consistirà en una signatura dels llibres de forma individualitzada a cada persona, ja que en un primer moment es volia fer una presentació a l'aire lliure mantenint les distàncies de seguretat entre els assistents però finalment es farà a l'interior de la llibreria.

"Aniré rebent a la gent d'un en un procurant que no hi hagi aglomeracions", ha comentat Nadal, qui conversarà i compartirà opinions amb totes les persones que vagin a la presentació. En aquest sentit, ha explicat que toca adaptar-se i que per exemple, aquest dissabte al matí a la Seu d'Urgell ha pogut fer una presentació tradicional a l'aire lliure amb una cinquantena de persones respectant la distància de seguretat.

Pel que fa al seu darrer llibre, ' Mar d'estiu: Una memòria mediterrània' és un recull de records i memòries personals de l'autor. "Són records dels estius d'infantesa i d'adolescència a la platja de La Fosca". Es tracta d'un viatge pel mediterrani que convida a viure la vida plena d'olors i colors, ha comentat Nadal, qui ha explicat que el llibre és un recull de contes.

D'altra banda, l'acte també servirà per presentar ' El somni d'en Blai', la primera incursió a la literatura infantil de Nadal. El conte narra la història d'un nen que pateix fibrosi quística, una malaltia minoritària. "Pot ser llegit com si el protagonista patís qualsevol diferència de la resta i explica la dificultat que tenen aquestes persones d'integrar-se". L'autor també afegeix que en el conte es pot observar que quan la resta descobreixen la malaltia, "passe'n a comprendre'l, se'l fan seu i l'ajuden a complir el seu somni". A més, segons subratlla Nadal, el llibre està inspirat en un familiar seu que pateix la malaltia, i per tant, ha volgut que el llibre sigui solidari. "He cedit tots els drets a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística i a un projecte concret de l'hospital Vall d'Hebron que també lluita contra la malaltia".