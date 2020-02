Reflexions en forma de neu sobre la flora i la fauna

Les reflexions sobre la flora i la fauna que els dinou equips que prenen part a la dissetena edició del Concurs d'escultures de neu del Pas de la Casa prenen forma. Aquest dissabte al matí els artistes treballaven per tenir-ho tot enllestit aquest diumenge a les dotze del migdia, que serà quan el jurat comenci les seves deliberacions. I aquest treball es feia enmig de la mirada dels curiosos que omplien el poble encampadà.

El concurs és una cita internacional tal com demostra que entre els dinous equips n'hi ha tres d'andorrans i la resta vénen de llocs tan diversos com Itàlia (dos equips), França (un equip), Turquia (també amb un equip) i fins i tot un d'Egipte, a més de catalans, valencians o aragonesos. "Cada vegada és un concurs més internacional", destaca el coordinador de Museus i Tradicions del comú d'Encamp, Robert Lizarte, que ha afegit que des de fa tres anys s'aposta més "per la qualitat" i no tant per la quantitat, per la qual cosa s'ha passat de la vintena d'equips anteriors als 19 actuals. "La qualitat està pujant", ha valorat Lizarte.

Els artistes treballen amb els blocs de neu per plasmar les seves reflexions sobre la temàtica escollida, que es vol que sigui sempre d'actualitat perquè puguin donar la seva visió, sovint crítica, tal com destaca Lizarte. És el que estan fent l'equip integrat per Eve Ariza i Itziar Badenas que treballen al voltant d'una notícia sorgida fa uns dies i que anunciava que als Estats Units s'havia extret unes cèl·lules d'una granota africana per crear un ésser nou. "Què serà a partir d'ara?, cap a on anem?", pregunta Ariza, i això és el que han volgut plasmar les dues artistes en la seva obra 'Pirebot' una barreja de la flor de la vida, la cèl·lula que s'ha fet servir per crear el nou ésser i els Pirineus.

Mariam Radwan, d'Egipte, treballa amb Jorge Yunta en "una al·legoria" d'una flor que creix al Mediterrani. Radwan havia treballat sobre neu en un concurs a la Xina però és la primera vegada que participa en el concurs del Pas i el seu company, a més, és el primer cop que crea amb neu. L'artista egípcia es va assabentar que hi havia aquest concurs per una amiga i manifesta que li sembla una bona iniciativa.

Qui sí que repeteix és Aina Sallés, de Manresa, que ja havia vingut al Pas de la Casa "altres vegades" ja que manifesta que li agrada "molt", perquè li dona l'oportunitat de "provar l'escultura en neu i a més hi ha molt bon ambient". Ve acompanyada d' Esteve Badia, un matemàtic amb el qual estan plasmant una reflexió sobre les "coses senzilles". És "un homenatge a la bellesa" de les coses que podem trobar ben a prop nostre, com un bròquil en una fruiteria, expliquen.

Algunes de les obres reflexionen sobre el canvi climàtic i com per afegir-se a aquesta reflexió les altes temperatures també estan sent protagonistes, obligant als artistes a adaptar la seva feina a l'impacte que el sol i la calor d'aquests dies pot tenir sobre la seva obra.