El cicle 'Ritmes, capital musical' torna a Andorra la Vella els dimarts i els dijous

El cicle 'Ritmes, capital musical', que proposa el comú d'Andorra la Vella durant les tardes d'agost des de fa cinc anys, s'iniciarà aquest dijous 13 d'agost amb set actuacions d'estils variats que començaran a les 19.30 hores. Aquestes actuacions al carrer s'oferiran cada dimarts i dijous d'agost però la incertesa de la situació sanitària ha obligat a ajornar l'inici fins aquest dijous, tal com explica el comú a través d'un comunicat. Enguany els concerts se celebraran en un únic espai i no en dos com l'any passat, quan s'alternaven entre la plaça de la Rotonda i la plaça de l'antiga caserna de bombers, que és on es farà aquest any, ja que l'indret compta amb una superfície àmplia on col·locar un centenar de cadires separades per garantir la distància social.

Així, el clònic del mític cantant francès, Johny Hallyday, Johnny Vegas, serà l'encarregat d'iniciar les actuacions al carrer. El dimarts dia 18 hi haurà havaneres amb Les anxovetes i el dijous 20 d'agost arribaran els Wax and Boogie amb un concert de boogie, woogie i swing. La darrera setmana d'agost es faran les actuacions de música cubana amb el Cuarteto Ébano i el dijous 27 hi haurà el tribut a Bruce Springsteen 'Born to band'. A més, la primera setmana de setembre es clourà el cicle de concerts al carrer amb bossa nova a càrrec dels Bóssalo i el tribut a Madonna 'Who's that girl'.

El cicle 'Ritmes, capital musical' incorporava, com a novetat, tres actuacions adreçades a un públic infantil que s'havien programat els dilluns. El comú ha decidit suspendre el que s'havia d'anomenar 'Ritmes menuts' per garantir la distància social dels infants en uns espectacles que conviden a ballar. Ara bé, les tres actuacions es duran a terme a porta tancada tres dilluns consecutius a partir d'aquest dilluns 10 d'agost i en podran gaudir únicament els infants inscrits a les activitats esportives i de lleure emmarcades en el cicle 'Viu l'estiu 2020'. Així, els espectacles es traslladen a les 11.30 hores del matí al pati de l'escola de Ciutat de Valls on es delimitaran espais perquè els infants puguin gaudir dels concerts amb els seus grups de convivència habituals. La primera actuació serà l'espectacle 'La gran festa' d'Els Salats, Lali Be-Good portarà 'Futur-Oh i el nen que portes dins' el 17 d'agost, i La Belluga proposarà als infants l'espectacle 'Paüra' el dilluns 24.