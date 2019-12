Riva diu que no li consten els avisos sobre l'estat de Sant Vicenç d'Enclar

Davant la constatació feta per la Fundació Marcel Chevalier que ja al 2012 "la precarietat de la torre" de Sant Vicenç d'Enclar era "una evidència", la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha manifestat que no li consten aquestes afirmacions de la fundació, una entitat que, ha afegit, "tampoc" no tenen "ben bé identificada". La ministra ha apel·lat a mirar ara endavant i fer el possible per la reconstrucció el campanar que va caure ara fa tot just una setmana arran de les fortes pluges.

D'aquesta manera, la titular de Cultura ha recordat que aquesta mateixa setmana s'ha anunciat la creació d'una comissió per a la reconstrucció de Sant Vicenç d'Enclar i ha destacat que "tan aviat com passin festes" espera que aquest grup de treball ja es pugui reunir per "començar a treballar en la reconstrucció" del monument.