Riva referma a Praga la voluntat de difusió del català

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha visitat, aquest dilluns al vespre, el Centre Carlemany de la Llengua Catalana de Praga amb la voluntat de reforçar la diplomàcia cultural i la difusió de la llengua catalana. Amb l’estada a la capital de la República Txeca, la titular de Cultura i Esports ha aprofitat per atorgar els diplomes als estudiants de llengua catalana inscrits al centre. En total, una quarantena d’estudiants han superat la convocatòria de juny. L’acte, que ha tingut lloc al rectorat de la Universitat Carolina, també ha comptat amb la presència de Joan Sans, segons informen des de l'executiu.

En els prop de 30 anys d’existència, l’actual Centre Carlemany de Llengua Catalana –antic Lectorat de català a la ciutat– ha pogut apropar la llengua a uns 2.000 estudiants. De fet, enguany s’hi han matriculat 120 alumnes, la qual cosa demostra “el bon estat de salut” del servei així com la seva utilitat, tal com ha destacat la ministra.

D’entre els nou cursos oferts (llengua en tres nivells, gramàtica, ortografia, conversa, literatura i traducció, entre d’altres), n’hi destaquen els relacionats amb la música del Pirineu, i un altre sobre la política i institucions del Principat. Totes les assignatures són oficials i, per tant, assignen crèdits universitaris.

De manera paral·lela, el Centre Carlemany també és responsable de l’organització periòdica d’un ampli ventall d’activitats culturals per promocionar i donar a conèixer Andorra a l’exterior així com els seus trets més icònics. De les activitats que es duran a terme enguany en destaquen dos de manera molt especial: la presentació de l’obra de l’escriptor andorrà David Gálvez Casellas, a càrrec del mateix autor, per celebrar el dia de Sant Jordi, així com una exposició de fotografia amb motiu del dia de la Constitució.