El Rosaleda es posa en marxa

El ministeri de Cultura i Esports, ubicat a l'hotel Rosaleda, ja té instal·lats una trentena de treballadors, tal com ha indicat la ministra Sílvia Riva. Els primers equips a desplaçar-se fins a Encamp han estat els de la secció d'acció cultural, que ho van fer a inicis de la setmana passada, juntament amb els treballadors de museus, amb els quals comparteixen ubicació. A mitjans de la setmana també van començar a pujar els directors dels serveis i "jo mateixa i Política Lingüística vam arribar el dijous", ha indicat Riva durant la visita a les noves instal·lacions.

Tot i així, encara queda la segona fase per desplaçar-se fins al Rosaleda, que seria la part de béns i immobles que s'instal·laran a final de mes de gener i la biblioteca nacional ho farà a finals de febrer. "Amb motiu de les obres que tenen lloc a la biblioteca pública, la biblioteca nacional roman a casa Bauró per tal de donar servei de consulta i atenció durant el transcurs de les obres". A més, ha afegit que aquest trasllat progressiu és perquè s'ha volgut seguir donant servei en totes les àrees i per aquest motiu es va decidir "portar d'una manera més relaxada la instal·lació física del material". Pel que fa a les instal·lacions de casa Motxilla, on hi havia Política Lingüística, ha manifestat que encara tenen més d'un any de contracte i que, després de copsar els neguits de la gent del Centre Històric d'Andorra la Vella, estan "intentant trobar un encaix per tal de seguir-hi tenint presència institucional".

Quant a la segona fase del projecte, la ministra ha declarat que encara no pot concretar terminis sobre quan acabaran les obres a la zona del magatzem, on a la part baixa s'ubicarà el Centre d'aprenentatge de català. En aquest sentit, ha assegurat que la voluntat del ministeri és la d'anar exposant progressivament tots els béns mobles que estiguin en poder del ministeri. De la mateixa manera, Riva ha matisat que la part del soterrani, en la qual està previst que s'hi ubiqui un espai de memòria històrica, serà la darrera que podran exposar.

D'altra banda, la ministra ha confirmat que, a partir d'ara, tots els actes culturals es realitzaran al Rosaleda. "Aquesta setmana tindrem la presentació de la campanya de promoció del català el dijous", ha comentat.

Restauració de Sant Vicenç d'Enclar

Després de la reunió dels experts, Riva ha confirmat que hi ha prevista, com més aviat millor, la instal·lació d'una lona de protecció per les pedres enderrocades a l'església de Sant Vicenç d'Enclar. "Fins que no tinguem més feina avançada no hi haurà cap acció que no sigui la de vigilància i la d'instal·lació de la lona". A més, ha afegit que no hi ha cap altra reunió prevista dels comitès, els quals tenen la consigna d'anar facilitant la informació a mesura que la vagin tenint. Tot i així, ha assegurat que, si és necessari, es faran més reunions. Pel que fa al pressupost, Riva ha declarat que no hi ha cap despesa confirmada però ha indicat que ja hi ha un pressupost bàsic que neix de la llei de patrimoni sobre la conservació dels béns d'interès cultural. "Per a la preservació de Sant Vicenç es prioritzarà que sigui d'aquí però també estem tramitant que hi hagi una partida específica que s'incorporaria al pressupost 2020", ha conclòs Riva.