Sant Jordi 2020, el 23 de juliol

Sant Jordi, la festa del llibre i la rosa, es veurà aquest any afectada per l’emergència sanitària i les restriccions. En conseqüència, i com és lògic, no es podrà celebrar en la data que toca, el 23 d’abril. Empresaris del sector del llibre i les flors han recordat a l’Ara que Sant Jordi comporta un percentatge important de la facturació anual per als llibreters i els floristes. En aquest sentit, han manifestat que la festa es podria celebrar en una altra data, el 23 de juliol, tal com està previst fer-ho a Catalunya.

Ajornar la festa tres mesos és una de les possibilitats que hi ha sobre la taula. Des del ministeri de Cultura s’ha manifestat que si la proposta dels llibreters és aquesta els donaran suport perquè així ho puguin fer. La pilota sembla estar a la teulada de floristes, llibreters i altres operadors culturals com per exemple l’FNAC. De fet, un portaveu d’aquesta empresa ha confirmat a l’Ara Andorra que el 23 de juliol és la data que la companyia ha fixat a l’agenda per celebrar Sant Jordi al Principat.

No obstant, el sector haurà d’acordar si en conjunt es vol fer aquesta festa en una altra jornada, tot i que el 23 de juliol sembla ser el dia que té més números. A més, i tal com recorden des de Cultura, caldrà la coordinació dels comuns, que seran els que hauran de cedir els espais per a la celebració de les fires.

En la mateixa línia, Anna Riberaygua , llibretera i presidenta de l'Associació de Comerciants del Centre Històric d'Andorra la Vella, també ha reconegut que dins del gremi s'està valorant la data del 23 de juliol com una opció real per celebrar una festa del llibre al carrer. A més, ha afegit que per aquella època, si la situació sanitària ho permet, la gent tindrà moltes ganes de poder estar passejant pel carrer amb parades.