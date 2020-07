Un ball de Santa Anna diferent per celebrar el 70è aniversari de l'Esbart

El públic no els ha pogut rodejar, les autoritats no han sortit a l'escenari i els canvis de roba han estat mínims però, tot i això, l'Esbart Santa Anna ha representat aquest diumenge el ball de Santa Anna, l'esdeveniment més tradicional en el marc la festa major d'Escaldes-Engordany. Aquest any, a més, és diferent, ja que l'esbart celebra el seu 70è aniversari i, tal com ha afirmat el president, José Martín de Haro, la celebració d'enguany "havia de ser especial, però gaudirem del que es pugui fer". Per aquesta ocasió, el comú ha habilitat un petit escenari a la plaça de la patrona de la parròquia, i s'ha ubicat el públic tot just davant amb cadires garantint la distància de seguretat. Per als membres de l'esbart, la restricció que "més mal ens fa" és "la proximitat amb la gent".

Per la seva banda, la cònsol major de la parròquia escaldenca, Rosa Gili, s'ha mostrat satisfeta de com s'està desenvolupant la festa major, reconeixent que "ha sigut un any diferent perquè ens hem hagut d'adaptar les circumstàncies" però, tot i això, "per a nosaltres és important que hi hagi una mica de vida" a la parròquia. Gili creu que tornar a l'activitat de manera segura és indispensable per a l'economia i la cultura, per això ha destacat que totes les activitats plantejades per a la celebració han estat consensuades i validades per part del ministeri de Salut. Tampoc s'ha oblidat de la tasca de la Unió Proturisme, "que han fet una molt bona feina amb l'organització i el control" de les celebracions.

La cònsol ha confirmat que la pandèmia ha marcat un precedent, per la qual cosa, de cara al futur, "s'haurà d'anar seguint l'evolució de la crisi sanitària". Tot i això, s'ha mostrat convençuda que sempre que es pugui celebrar un esdeveniment és important tirar-lo endavant, per tal de "fer una mica de poble i donar vida a totes aquestes activitats culturals", ja que són accions que "creen cohesió". Així, el retorn per part de la ciutadania cap a la corporació és positiu. "Hi ha gent que s'ha quedat a casa però també hi ha moltíssima gent que ens ha agraït això", ha conclòs.

La festa major d'Escaldes-Engordany continuarà aquesta tarda. Per a les 17.30 hores està previst un contacontes a càrrec de 'Saltamons Martina' a l'aparcament dels Veedors; a les 18.30 hores es farà un repartiment de coca per als infants al mateix indret; a la mateixa hora també hi haurà una actuació a càrrec del 'Perfumer'; cap a les 19 hores el públic podrà gaudir d'un concert de l'orquestra 'Tropikana' al Prat del Roure; una hora més tard serà el torn de Patxi Leiva i, cap a les 22.30 hores, es clourà la festa amb el majestuós castell de focs artificials.