Sàtira i humor al Carnaval d'Encamp

Com cada any per aquestes dates, els joves de la Comissió de Festes d'Encamp han donat llum verda al Carnaval. La plaça del Consell s'ha convertit en l'escenari d'un espectacle ple de sàtira i humor on s'han criticat algunes accions que preocupen en l'actualitat al poble encampadà, allà s'hi ha concentrat una gran afluència de persones. Els joves s'han posat a la pell de diverses personalitats d'Andorra; com l'actual equip comunal encampadà o la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. També, han imitat la figura de Gerard Piqué o Shakira.

Raül Fernàndez, portaveu de la Comissió de Festes d'Encamp, ha recalcat la complexitat de dur a terme l'espectacle, "portem molts mesos preparant-nos, hi ha una feina al darrera molt complexa, i el que veu el públic és un petit resum de 30 minuts", ha explicat. D'altra banda, també ha assegurat que "any rere any ens superem", afegint que "els assistents passen una molt bona estona, almenys això és el que en transmeten". Posteriorment, els joves, amb l'ajuda de l'equip de manteniment del comú, han penjat el Carnestoltes, donant pas d'aquesta manera a la festivitat.