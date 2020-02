Simbiosi perfecta entre música barroca i moderna amb les Valls del Comapedrosa

L'ONCA –entitat impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà– ha actuat aquest dissabte a la segona cita del Cicle Paisatges que s'ha realitzat a la Sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. En aquest cas han estat les Valls del Comapedrosa les protagonistes, acompanyades pel clavecí de Bach i Gerhard, generant així una simbiosi perfecta entre la música barroca i la música moderna.

L'ONCA, dirigida per Dani Espasa, ha interpretat Allegro - Andante - Allegro de l'Obertura de "L'Olimpiade", RV 725 d'Antonio Vivaldi; Allegro maestroso-Largo-Vivace spiritoso del concert per a clavicèmbal, corda i percussió de Robert Gerhard; Allegro-Larghetto-Allegro manon tanto del concert per a clavicèmbal en La major, BW 1055 de Johann Sebastian Bach i Allegro molto-Vivace marcatissimo del concert per a clavicèmbal i corda, op.40 d'Henryk Górecki.

L'energia i el lirisme d'Antonio Vivaldi i la intensitat rítmica de Johann Sebastian Bach, sense oblidar el sentir que provoca el compositor vallenc Robert Gerhard i l'exuberància del compositor polonès Henryk Górecki acompanyats per imatges sortides de l'arxiu personal de Jaume Riba, han deixat al públic assistent captivat amb la simbiosi creada entre música i imatges.

Segons el propi Riba "aquest era l'objectiu, que es generés aquesta comunió entre música i imatge". Per la seva part, Espasa ha deixat clar que "la música barroca no deixa indiferent i fa sentir". I és que el barroc era tot sentiment, que és el que ha buscat el programa de ' Les Valls del Comapedrosa. Els paisatges sonors del clavecí de Bach i Gerhard'.