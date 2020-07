Sis nits de concerts a Ordino amb músics del país

Un total de sis concerts formaran les 'Nits Obertes 2020' que s'inicien aquest dimecres 15 de juliol a les 21 hores amb el 'Duo Mozart' de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra a Cal Pal de la Cortinada. El cicle de concerts d'enguany, organitzats pel comú d'Ordino, només compta amb grups del país, segons expliquen des del departament de Dinamització del comú, amb l'objectiu de potenciar i ajudar els grups locals amb la situació actual i també per la incertesa que hi havia que grups de França o Espanya poguessin venir.



El conjunt de concerts, que se celebraran entre el juliol i l'agost seran tots a la plaça Major d'Ordino a excepció del primer i l'últim que seran a Cal Pal i per diferents punts de la parròquia respectivament. Així, la situació actual ha fet que el comú vulgui encabir-hi com més gent millor i per això s'han buscat ubicacions a l'aire lliure. Tal com declaren des del comú, a la plaça es preveu que hi puguin cabre un centenar de persones, amb la separació adient per taules i cadires per nucli familiar. En el cas que el temps no acompanyés, han comentat que la ubicació es decidiria a última hora i aleshores l'aforament sempre seria més reduït i serien els primers a arribar els qui podrien gaudir del concert, ja no es requereix en cap moment de reserva prèvia perquè en un principi es busca que siguin a l'aire lliure i no s'ha de pagar cap entrada pel concert. Quant al de Cal Pal, la idea inicial és que es faci al jardí amb una capacitat d'una seixantena de persones, que es veuria reduïda a la meitat si fes mal temps.

D'altra banda, la situació actual ha obligat a reduir una mica totes les partides del comú, i els concerts de les nits d'estiu d'Ordino no han estat una excepció. El pressupost d'enguany és de 6.000 euros. Tot i així, des del comú asseguren que destinant menys diners, poden oferir més concerts que els altres anys amb l'ajuda del concert 'ON-CARRER' de la fundació Onca, que serà el dia 26 d'agost a les 19 hores i servirà per tancar el cicle de concerts. Aquesta actuació de la fundació consta de tres concerts d'una durada d'entre 20 i 25 minuts en què es preveuen tres passis seguits: un a les 19 hores a la plaça Major d'Ordino, un a les 19.45 hores als Jardins Plandolit i un darrer a la plaça Prat de Call a les 20.30 hores.



Pel que fa a la resta de concerts, que seran a la plaça Major, n'hi haurà un el dimecres 22 de juliol a les 21 hores que constarà d'un duet de saxo i piano. El dimecres següent a la mateixa hora serà el torn del 'Son de la Carabela'. Ja de cara a l'agost, el dia 5 a les 21 hores hi haurà el concert de 'Blue Note Band' i el 19 a les 21 hores hi haurà l'actuació de les sopranos líriques, Eva Bertrand i Eva Suret, i del pianista Milén P. Panayótov.