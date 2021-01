Talent a punt d'arribar a la Faber Andorra

La pandèmia va impedir l’any passat que es poguessin fer totes les estades que estaven previstes a la residència Faber Andorra. Aquest any s’ha volgut fer una previsió “rigorosa i seriosa” i es preveu una temporada que es pugui desenvolupar amb normalitat i en la qual faran estada nou creadors, investigadors o artistes en aquest espai, quatre dels quals l’haurien d’haver fet l’any passat, segons ha explicat directora de Promoció Cultural del ministeri de Cultura i Esports, Montserrat Planelles. La primera resident arribarà el 8 de gener i s’hi estarà fins al dia 28. Es tracta de Daria Gavrilova, una periodista, traductora i escriptora que treballarà durant la seva estada el projecte d’un llibre al voltant de l’onada migratòria en el període polític de Vladimir Putin.

Tal com ha posat en relleu la responsable de Faber Andorra, Meritxell Blanco, els nou participants en el projecte “tenen perfils molt variats i de procedències molt diferents tot i que els projectes coincideixen bastant en la investigació o l’escriptura”. Després de Gavrilova el mes de març (del 8 al 28) arribarà al país el periodista i diplomat en turisme Ferran Porta i el seu treball serà sobre un llibre del panorama social, cultural i turístic d’Andorra però adreçat al públic alemany. Ja a l’abril (del 15 al 4 de maig) arribarà Marta A. Jordan, traductora que vol traduir el llibre ‘Andorra’. La doctora en psicologia Lizbeth Vega serà la següent en fer parada a la Faber Andorra, entre el 17 i el 27 de maig, per impulsar un projecte d’un lloc web per formar els mestres i els pares per promoure l’alfabetització emergent. Entre el 17 i el 27 de juny el professor i cap del departament de llengua i alfabetització a la Universitat de la Columbia Britànica George Belliveau treballarà un projecte d’una obra de teatre sobre la recuperació de la identitat i la cultura. Rolando Edison Vásquez serà el següent resident a la Faber, entre el 12 i el 30 d’agost. El llicenciat en dret treballarà la seva tesi doctoral sobre l’extracció del cautxú al Perú i el seus efectes. Ja entre el 7 i el 26 de setembre arribarà al país el periodista i escriptor Albert Forns, que escriu un llibre sobre el seu besoncle, un maqui. L’estada a Andorra li permetrà explorar els Pirineus i els camins que feien servir els maquis. José R. Delanoy, director i curador del Museu Pau Casals a San Juan (Puerto Rico), serà a Andorra entre el 4 i el 24 d’octubre per fer una reflexió històrica sobre les principals institucions culturals vinculades al llegat de Casals. Ja al novembre, entre l’1 i el 21, l’escriptora Kristina M. Darling treballarà a Andorra un article acadèmic sobre la poesia de la persona.

Blanco ha destacat que s’ha previst que els primers mesos arribin residents de llocs més propers, com Catalunya, i tant ella com Planelles han manifestat que si alguna d’aquestes estades s’haguessin de posposar es podrien reconduir a un altre any o bé fer-les en els mesos en què no n’hi ha cap.

També han destacat les activitats paral·leles que fan tots aquests residents durant les seves estades al país, ja que la voluntat és que el seu pas per Andorra “reverteixi en la societat” i sigui “una finestra oberta de bat a bat a la cultura i la investigació més actuals de fora de les nostres fronteres”. De fet, Planelles ha incidit en què entre els criteris de selecció hi ha tant la rellevància en el camp de treball d’aquestes persones com el que poden aportar durant la seva estada, amb xerrades per exemple a les escoles o la universitat o, fins i tot, obertes a la població en general.



En aquest sentit, el director de l'àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull i responsable del projecte Faber Llull, Francesc Serés, ha destacat que la filosofia d’aquestes estades pivoten sobre els eixos de l’aportació i la innovació; el talent i l’excel·lència; el treball amb altres països i el retorn social i cultural.

Cal recordar que un dels objectius d’aquest projecte és que investigadors o creadors andorrans puguin fer estades en altres llocs. “L’interès era rebre residents i de l’altra exportar i en això estem, esperem que el 2021 ja podríem fer alguna exportació”, ha manifestat Planelles, destacant que la pandèmia també ha impactat en aquest procés, alentit-lo. Serés ha afegit que els creadors i investigadors andorrans podrien fer anar no només a altres residències Faber (a Olot o les illes Balears) sinó a països amb els quals es tenen acords a través de l’Institut Ramon Llull, i ha assenyalat també que caldrà veure l’impacte del Brexit i també de l’arribada del nou president dels Estats Units, Joe Biden, ja que amb Donald Trump ha estat complicat tramitar visats.