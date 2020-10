A la recerca del talent en les arts escèniques

El 6è Concurs d'arts escèniques Talentejant que se celebrarà aquesta tardor a Escaldes-Engordany espera arribar a la vintena de participacions que va aconseguir en l'edició de fa dos anys. Així s'ha anunciat aquest dijous durant la roda de premsa de presentació que s'ha fet a l'Espai Jovent, amb la presència del conseller de Joventut, Joao Lima (acompanyat del cap del departament Miquel Àngel Millan) i del conseller d'Accessibilitat Antoni Fernández. Les inscripcions estan obertes fins el 6 de novembre, el càsting tindrà lloc el dia 14 del mateix mes i la gala final el 21.

"Apostem per la professionalitat, sobretot pel que fa al càsting; hi ha concursos en què els joves es presenten i automàticament ja estan a la fase final, i aquí, en canvi, hi ha un procés de selecció, a part de l'acompanyament, i en aquest sentit alguns joves que hi han participat altres anys, ens han dit que és un aposta dura de professionalisme, ja que sovint no s'esperen que hi hagi aquest tall i potser no seran acceptats per la final, un fet que els hi posa una prova més que han de superar i potser acostar-los a la vida real si el dia de demà volen perseguir aquests somnis i continuar apostant pel seu talent", ha afirmat Joao Lima.

Els joves participants comptaran amb assessorament professional personalitat, que donaran eines per la seva actuació i com interactuar amb el públic. A més, el comú posarà a disposició dels participants l'Espai Jovent perquè els concursants puguin assajar amb el material que necessitin. La gala final encara no està decidit si es farà amb públic o no, tot i que si n'entra, segur que serà reduït. El que sí està decidit és fer la retransmissió en directe per Instagram Live. "La gent vol veure un espectacle, així que han d'estar tranquils i treure's la vergonya per donar el millor de si mateixos, de manera que el públic quedi content; és una porta oberta que els hi donem, ja que els podran veure a molts llocs", ha afirmat Antoni Fernández. Els criteris de valoració del jurat seran la creació pròpia, la creativitat de les propostes, la qualitat tècnica de la interpretació, la posada en escena o la presència escènica, i la qualitat i contingut de l'actuació.

Les disciplines en què es pot sol·licitar inscripció són instrument musical o cançó (amb base musical o en directe), dansa (clàssic, hip-hop o saló) o representació escènica (teatral, monòleg, mímica, màgia, acudits, performance, malabarisme o rapsòdia). Hi ha dos grups d'edat, de 12 a 17 i de 18 a 30 anys i dues categories, individual o en grup. Les obres presentades, prioritàriament en català, hauran de tenir una durada màxima de 5 minuts, tot i que en el cas de les representacions escèniques que requereixin muntatge es podrà ampliar. Els premis oscil·len entre els 125 i els 100 euros en categoria individual, i en grup entre els 200 i els 250 euros.