Teatre per cloure les visites al camí hidroelèctric

Una visita teatralitzada a càrrec de Cristina Pericas, Iris Orriols i Jonathan Jiménez, que mostrava els costums i el treball que feien els treballadors de FHASA, ha posat el punt final a les quatre sessions nocturnes que FEDA Cultura havia programat per a aquest estiu al camí hidroelèctric d'Engolasters. Han estat unes propostes marcades per la Covid-19, que ha obligat a prendre un seguit de mesures de seguretat, però els organitzadors destaquen la bona acollida i es mostren "molt contents" de la resposta del públic. De fet, s'ha fet ple a totes les sessions.

"Era incert saber com reaccionaria la gent" ha destacat la guia del museu de l'Electricitat Katia Vilana, afegint que el públic ha respost acceptant les mesures de seguretat i omplint les propostes programades. De fet, en dues de les activitats, la de la dansa a càrrec de la Moixera i la visita teatralitzada d'aquest dimarts s'han ofert dos passis i fins i tot hi ha hagut gent que ha quedat fora en llista d'espera. L'única "petita decepció" ha estat haver hagut d'anul·lar la pluja d'estels a causa del mal temps.

La crisi sanitària va obligar a suspendre les dues sessions que des de FEDA Cultura havien previst per a abans del 15 de juliol, deixant la programació en quatre activitats enlloc de sis, i també ha reduït els aforaments. De totes maneres, els organitzadors ja pensen en la possibilitat de fer una de les propostes suspeses de cara al mes de novembre.

El públic assistent a les sessions ofertes ha estat majoritàriament gent del país, "molts dels quals repeteixen" i, per tant, assistents "fidels" que esperen cada estiu les activitats proposades per FEDA Cultura. Aquest any la novetat ha estat la dansa i, de cara a pròximes edicions, ja es pensa en quins nous atractius es poden impulsar. Per això, volen "escoltar el públic" o posar "més esforços" on la gent mostri "més interès", conclou Vilana.