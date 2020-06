El Thyssen s'estrena a les nits d'estiu amb una 'performance'

Les Nits d'estiu als museus tornen amb una nova edició i ho fan amb una programació que inclou 45 activitats, les quals començaran el 15 de juliol i s'allargaran fins al 10 de setembre. La crisi sanitària ha fet que la Taula de museus, que és qui s'encarrega del disseny de les propostes, hagi hagut d'apostar enguany per activitats pensades pel públic local i executades al cent per cent per artistes del país. Així, per aquesta edició s'han potenciat les propostes a l'aire lliure, hi haurà aforaments limitats i moltes de les activitats del cicle seran gratuïtes. Tanmateix, es recomana als assistents demanar cita prèvia per tenir controlats el nombre de participants i garantir les mesures higièniques necessàries, així com la distància social. El tècnic de Museus del ministeri de Cultura, Eduard Tarrés, ha comentat que "aquest any hem volgut fer una promoció molt important de tot el sector cultural d'Andorra", ja que totes les activitats s'han creat amb la col·laboració del teixit cultural del país.

Segons Tarrés, el punt fort d'aquesta edició seran les propostes de petit format. "Des del primer moment ja es va pensar a promocionar els museus donant una vista diferent", encaminada a "apropar al públic local a aquests equipaments", ha explicat. Així doncs, hi prendran part artistes, músics, actors, dissenyadors gràfics i escultors andorrans que donaran a conèixer el seu treball a la població. Quant als aforaments, no s'ha especificat la capacitat màxima de persones que podrà absorbir cada activitat, ja que variarà en funció de l'espai i la distància d'1,5 metres entre persones serà la norma principal a complir. En aquest sentit, també s'ha procurat distribuir les sortides al llarg de tots els dies de la setmana per afavorir la participació i evitar la propagació de nous contagis.

La presentació de la nova edició de les Nits d'estiu als museus també ha servit per informar de les propostes més destacades en el calendari. Pel que fa al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE), es continua amb la mateixa fórmula d'organitzar visites nocturnes a l'exposició del recinte. "Enguany tenim una exposició dedicada al món de la música, i també continuem amb diverses rutes", ha comentat la responsable del CAEE, Ruth Casabella. Les activitats en aquest espai seran gratuïtes i s'espera una bona acollida, ja que "entre el 90 i el 95% dels assistents al CAEE són gent d'Andorra".

El comú d'Encamp organitzarà quatre sortides, una al juliol i tres a l'agost, on es farà un recorregut pel nucli tradicional de la vila i a Casa Cristo, de la mateixa manera que en la resta d'edicions. La sortida estrella serà la que se celebrarà el 24 d'agost a l'església de Sant Romà de Vila. Per la seva banda, l'espai sociocultural Cal Pal celebra el seu segon any al cicle de les Nits d'estiu, i ho fa gràcies a una col·laboració amb l'ONCA i amb un concert que tindrà lloc als jardins de l'edifici de la Cortinada el 15 de juliol. A més, com a activitat exclusiva, s'està acabant de preparar l'exposició 'Estripagecs', de l'artista andorrà Pere Moles, que es podrà visitar fins al pròxim mes de novembre. Tanmateix, durant els mesos de juliol i agost serà el mateix Moles qui oferirà una visita guiada per la seva mostra de manera presencial i també en 'streaming'.

Des de FEDA Cultura s'han organitzat cinc sortides, i destaquen la visita al camí hidroelèctric d'Engolasters amb l'actuació del grup andorrà GuitarBellows el 21 de juliol, l'observació d'una pluja d'estels el 12 d'agost i una visita teatralitzada, també a Engolasters, prevista pel 25 d'agost. Per últim, el Museu Carmen Thyssen Andorra, que s'estrena per primer any al cicle, presenta una altra col·laboració amb l'ONCA, on s'establiran sinergies entre l'exposició 'Influencers en l'art' i els músics de l'orquestra. La finalitat és oferir al públic un recorregut a través de la música gràcies a una 'performance' en la qual es parlarà d''influencers' i músics de diferents segles.

Participació de la Fundació ONCA

La Fundació ONCA, entitat impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, col·labora una vegada més en el cicle de les Nits d'estiu als museus amb quatre actuacions que tindran lloc els dies 15, 18 i 30 de juliol i el 8 d'agost.



El Duo Mozart, format per Francesc Planella (violí) i Elias Porter (viola), interpretarà el programa 'Els duos de Mozart, petites grans obres del classicisme' i actuarà el dimecres 15 de juliol, a les 21 hores, a Cal Pal. Aquesta actuació, a més, forma part de les Nits obertes d'Ordino.



El dissabte 18 de juliol, a les 20 hores, aquest mateix duo actuarà als jardins de l'església de Santa Coloma. Finalitzat el concert, es podrà fer una visita a l'Espai Columba, on es podran observar els frescos originals, i a l'església on, gràcies a l'ús de les noves tecnologies, es podrà gaudir de les pintures en el seu emplaçament original a través d'un videomapatge.



Per primera vegada, músics de la jove formació andorrana participaran en les Nits d'estiu. El Trio Jonca, format per Carlota Franch (violí), Esteve Ticó (viola) i Eloi Pérez (flauta travessera i guitarra elèctrica), actuarà al museu Carmen Thyssen. Hi haurà tres passis musicalitzats amb un programa anomenat 'Influencers inpterpretats', de Lully a Rolling Stones, i tindran lloc el dijous 30 de juliol, a les 20, a les 20.45 i a les 21.30 hores.



El 8 d'agost, a les 20 hores als jardins de la Casa Areny Plandolit, serà el torn del Duo Font Bartumeu, format per David Font (guitarra) i Carolina Bartumeu (violoncel), amb el programa Racons del Mediterrani. Durant l'actuació, la dissenyadora i il·lustradora gràfica Carol Garrido farà una demostració de pintura ràpida que se subhastarà entre els assistents.



Totes les actuacions són d'entrada lliure però cal fer la reserva prèvia de forma obligatòria.