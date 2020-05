El museu Thyssen reobre les portes al públic el 2 de Juny

260x366 L'entrada del museu. / MCTA L'entrada del museu. / MCTA

A partir del dia 2 de juny, el Museu Carmen Thyssen Andorra proposa una cita amb la cultura, i anima amb entrada gratuïta durant el mes de juny a que tothom gaudeixi de l'exposició 'Influencers en l'art. De Van Goyen al Pop Art', en horari al públic de dilluns a dissabte de 10 a 17 hores i els diumenges de 10 a 14 hores, informa l'equipament aquest dijous en un comunicat.



Per tal de garantir que tots els visitants se senten segurs durant el recorregut per l'exposició, el museu ha realitzat un esforç per adaptar els equipaments a les mesures post-Covid19, i per això ha elaborat protocols sota les directrius del ministeri de Salut i Cultura. Per la comoditat dels visitants, la instal·lació ha adoptat mesures com l’itinerari marcat o la reducció de l'aforament, que permetran "a tots aquells que s'hi apropin, gaudir còmodament de les obres d'art sota alts estàndards d'higiene i de qualitat", asseguren.



Si algú vol conèixer aquest protocol al detall, el museu posa a disposició dels visitants la possibilitat de poder consultar-lo abans de fer la visita en aquest enllaç.