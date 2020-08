'Tocata Nocturna' tanca el festival d'orgue

La XXI edició Festival internacional Orgue&nd arribarà al seu punt final amb el concert d'Aaron Ribas. El programa 'Tocata Nocturna' clausurà aquest dissabte a les 21.30 hores a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella un festival que tot i la situació generada per la Covid-19 ha tirat endavant, adaptant-se a les normes de seguretat sanitàries, com una vàlvula d'escapament per tal d'oferir un camí d'evasió i recreació artística. L'intèrpret Aaron Ribas ha declarat que el concert estarà format per un total de nou peces de diferents compositors. "Començaré amb una tocada de Bach i aniré alternant diferents tocates amb nocturnes de Chopin i peces de Debussi", ha indicat Ribas, qui ha afegit que aquesta alternança farà que hi hagi peces molt virtuoses com les tocates i d'altres més simples com les nocturnes "que donaran aquest punt de tranquil·litat".

De fet, Ribas vol mostrar dos punts extrems i com la intimitat dels nocturns s'oposa a la força de les tocates. Així, el programa constarà d'obres de Bach, Chopin, Migó, Heiller, Vierne i Debussy i el concert tindrà una durada d'una hora. Sobre les circumstàncies especials que s'estan vivint i el fet de reduir l'aforament, Ribas, ha declarat que l'essència del concert continuarà sent la mateixa, tot i que ha reconegut que el fet d'haver-hi menys públic "pot afectar una mica a l'acústica del lloc".

Per altra banda, el director artístic del festival, Ignacio Ribas, ha comentat que estan molt contents amb l'afluència que hi ha hagut en els altres quatre concerts anteriors. "La demanda ha estat molt important fins al punt d'omplir les places que estaven disponibles a cada concert", ha dit. A més, ha indicat que hi ha hagut algun concert que amb la reserva prèvia ja estava tot ple i d'altres que s'han emplenat amb la gent que ha assistit al mateix dia. Pel concert d'aquest dissabte, el director ha explicat que hi ha una capacitat aproximada d'un centenar de persones "ben distribuïdes amb les distàncies de seguretat corresponents" i ha indicat que fins al moment ja tenen unes 70 places reservades.

Així, aquest concert clourà un festival que va començar el 10 d'agost amb el concert de Renata Marzec i Radoslaw Marzec, i que ha tingut unes altres tres cites amb Thomas Ospital, Przemuslaw Kapitula i Luís Pedro Bráviz, que va substituir a Alessandro Bianchi.