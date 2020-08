Prop d'un milió d'euros per treure l'amiant de Ràdio Andorra

En una setmana finalitza el procés de treure l'amiant que hi havia a l'edifici de Ràdio Andorra. Així ho ha anunciat el director del departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, durant una visita per les instal·lacions. Llovera ha declarat que aquest procés, que ha durat aproximadament dos mesos, ha costat al voltant d'un milió d'euros i ha comentat que "ara cal acabar de netejar i després falta una campanya final de restauració de les peces", la qual està prevista que es faci al 2021, ja que es troba dins el projecte pressupostari de l'exercici 2020-2021. Aquest darrer procés per deixar enllestida Ràdio Andorra pel 2022 tindrà un cost aproximat de 40.000 euros. Sobre el futur, i el que s'ubicarà a les instal·lacions, Llovera ha remarcat que serà el Govern qui prendrà la decisió sobre què haurà d'anar-hi. Tot i així, ha assegurat que una part de museu està garantida perquè hi ha una part de patrimoni molt important. "Està bé que el Govern ho vegi acabat i valori quines possibilitats té".

Pel que fa a aquest procés de treure l'amiant que hi havia a moltes peces de l'edifici, la directora tècnica del projecte, Charo Martínez, ha remarcat el fet que era imprescindible fer-ho. "Aquest procés no s'havia fet mai enlloc". Per a fer-ho, Martínez ha comentat que primer es va fer un estudi integral de contaminació i es va observar que hi havia amiant i mercuri. "Ens hem trobat un amiant molt friable", el qual només tocar-lo ja pot desprendre partícules per l'aire. Per aquest motiu, es van haver de construir bombolles de pressió absoluta, una de les quals la més gran que s'ha fet mai a Europa amb dotze tècnics treballant per torns de quatre hores. Tal com ha explicat Martínez, aquestes bombolles s'han fet perquè l'aire no surti cap a fora i ara tan sols resta una petita bombolla per comprovar que no queda res. "De moment les proves que s'han estat fent per veure si queden restes d'amiant donen 0,0 a l'ambient de treball i a fora".

Durant aquests dos mesos, els treballadors, els quals havien de passar per una fase de descontaminació al sortir, han fet al voltant de 700 extraccions d'amiant a base de bisturí. Tot i la feina, hi ha hagut elements que estaven plens d'amiant i que no s'hi podia fer res, els quals han estat llençats. Així, entre l'amiant extret i el d'aquestes peces que no s'han pogut aprofitar, s'han acumulat 7 metres i mig cúbics d'aquest material contaminat. D'altra banda, alguns dels tècnics han comentat que va arribar un punt que no es podien treure totes les peces de la màquina perquè aleshores perillaria la maquinària, i han subratllat que havien de fer balança entre el que s'havia de fer per treure l'amiant i també el que s'havia de fer per salvar la màquina. Per tant, algunes d'aquestes peces s'han envernissat i s'han etiquetat perquè la gent sàpiga que conté amiant. D'altres peces, després de fer l'inventari i observar que tenien algun recanvi sense amiant, s'han canviat.

Fins al dia d’avui s’han realitzat 46 dies de treball, a on s’han fet 315 jornades d’operaris tecnològics i 153 de personal tècnic. En total, a l’obra hi han participat dos tècnics superiors en higiene industrial, dos restauradores, un encarregat general i catorze operaris tecnològics, tots especialistes en la retirada i descontaminació de material que conté amiant.