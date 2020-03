L’UdA facilita la incorporació dels nous estudiants amb cursos preparatoris

La Universitat d'Andorra ha informat que, amb la voluntat de "donar una millor acollida" als estudiants de nou ingrés, ha posat en marxa diversos cursos preparatoris -de caràcter optatiu- en els àmbits de les matemàtiques, les llengües i la bioquímica, que tindran lloc durant la primera setmana de setembre, just abans de l’inici del nou curs acadèmic 2020-2021. Es tracta de formacions preparatòries per a la incorporació als bàtxelors de l'UdA, i estan especialment destinades a les persones que provenen de branques poc vinculades a la carrera que volen cursar o que els manca un reforç extra per arribar al nivell recomanat en llengua anglesa.



El primer curs programat, de preparació a les matemàtiques d’empresa i d’informàtica, té com a objectiu revisar i reforçar coneixements i les habilitats matemàtiques necessàries per afrontar amb garanties d’èxit els continguts dels bàtxelors en informàtica i en administració d’empreses.



En segon lloc, s’ha previst un curs preparatori de llengua anglesa en el qual es treballaran les competències comunicatives del nivell B1 per poder participar amb èxit en les activitats acadèmiques que es desenvolupen en aquesta llengua.



I finalment, s’oferirà un curs preparatori en bioquímica, pensat especialment per als estudiants que cursaran el bàtxelor en infermeria i que provenen de formacions amb poc contingut relacionat amb els àmbits de la química, la biologia cel·lular i la bioquímica.



Les tres formacions seran presencials i tindran una durada de 20 hores lectives. Les classes tindran lloc els dies 1, 2, 3 i 4 de setembre del 2020 i la prova d’avaluació es farà el 14 de setembre. Si se supera l’avaluació, els estudiants obtindran dos crèdits de lliure elecció que podran incorporar al seu expedient de bàtxelor.

Sessions informartives

D'altra banda, l'UdA ha informat també que té previst oferir diverses sessions informatives de portes obertes adreçades als pares i als alumnes de batxillerat amb motiu del període de preinscripcions per al proper curs acadèmic 2020-2021. Actualment, les dates programades són el dijous 2 d’abril, a les 19.00 hores i el dijous 4 de juny, a les 20.00 hores. Aquestes presentacions, amb entrada lliure, havien de tenir lloc a la sala d’actes de la Universitat d’Andorra (6a planta), però a causa del període de confinament, la sessió del 2 d’abril es farà en una sala virtual de videoconferència. A la pàgina web https://www.uda.ad/sessionsinformatives es publicarà aquest dijous l’enllaç per connectar-s’hi.



L’objectiu de les sessions informatives és que els pares i futurs estudiants coneguin les instal·lacions de la Universitat i la seva oferta formativa, i que puguin aclarir tota mena de dubtes sobre les sortides professionals i acadèmiques dels estudis que s’hi imparteixen.



Des de l'UdA reivindiquen que a més del ple reconeixement a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, amb els primers cicles de tres anys de durada i les dobles titulacions, el centre destaca pel seu multilingüisme -amb una part de la docència en anglès-, i per tenir un model educatiu innovador. Les carreres inclouen pràctiques i estades a l’exterior, i es poden combinar diferents modalitats d’estudi (presencial, virtual, semipresencial).



El període de preinscripcions per al proper curs, un tràmit que es formalitza des del web uda.ad, va quedar obert el 16 de març. L’UdA informa puntualment de qualsevol novetat en l’oferta de formacions.