Vilarasau, Sampietro, Gonyalons o Manrique, els grans noms de la 56a Temporada de teatre

Grans noms com Emma Vilarasau, Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons o Julio Manrique conformen la Temporada de teatre conjunta d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, que arriba a la 56a edició. En total seran sis propostes, a més del Festival Internacional de Pallasses, que s’oferiran a les dues parròquies: quatre comèdies i dos drames. En aquesta ocasió no hi haurà presència de cap companyia nacional, una qüestió que tant la cap de Cultura de Sant Julià de Lòria, Laura Rogé, com el d’Andorra la Vella, Jan Cartes, han justificat en el calendari, ja que cap de les que hi actuen habitualment (la Companyia és Grata, Líquid Dansa o An-danda-rà) tenia cap producció nova enllestida. De totes maneres, els dos responsables culturals han refermat l’aposta per la producció nacional. Rogé, al seu torn, ha manifestat que el fet que la temporada inclogui un "gran espectacle" en francès i figures destacades del panorama teatral català “aporta molt a la cultura del país” i afavoreix, alhora, que el públic pugui veure “gran obres de l’escena catalana”.

La temporada arrencarà el 20 de febrer amb la proposta ‘ Eva contra Eva’, a les 21.30 hores a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria. És un ‘thriller’ amb dosis de comèdia dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per Emma Vilarasau, Andreu Benito, Nausicaa Bonnín, Eduard Farelo i Marissa Josa. Tal com ha explicat Rogé, es tracta de la història de dues actius (Vilarasau i Bonnín), una de més gran i una de més jove que viuen dos moments diferents de les seves carreres.

La temporada continuarà el 4 de març a Sant Julià de Lòria amb ‘ La Machine de Turing’, també a les 21.30 hores. Es tracta de la proposta que es fa en col·laboració amb l’ambaixada francesa i suposa l’arribada al país d’una obra premiada amb quatre ‘molières’ i que explica la història del matemàtic Alan Turing.

I el 12 de març arribarà al Teatre Comunal d’Andorra la Vella ‘ Abans que es faci fosc’, amb la direcció de Pep Pla i la interpretació de Míriam Iscla. Tal com ha explicat Cartes es tracta d’una obra darrere de la qual feia temps que anaven i que reflexiona en “clau dramàtica” sobre l’existència. És un “magnífic text” escrit per Hattie Naylor i que és una metàfora entre el viatge de les estrelles i el viatge interior que fa la protagonista.

La següent proposta a la capital arriba en forma de comèdia amb Bruno Oro i Clara Segura, que portaran a l’escenari ‘ Cobertura’, una obra que s’acaba d’estrenar a Barcelona i que és un petit homenatge a la sèrie ‘Vinagre’, que interpretaven Oro i Segura. Serà el 2 d’abril al Teatre Comunal.

I el 23 d’abril es presentarà a Sant Julià de Lòria ‘ La dona del 600’, interpretada per Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons, Jordi Banacolocha, Rosa Vila i Pep Planas, sota la direcció de Pere Riera. A través de la maqueta d’un 600 l’obra fa un recorregut personal per la vida dels protagonistes.

El 7, 8 i 9 de maig arribarà el Festival Internacional de Pallasses. Tal com ha explicat el conseller de Cultura i Promoció Turística d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, la cita tornarà a comptar amb la implicació de Pepa Plana i pròximament es presentarà el programa que inclourà, tal com ha afegit Cartes, uns cinc espectacles que posaran el focus “en la comicitat en clau femenina”.

I la 56a Temporada de teatre abaixarà el teló a Sant Julià de Lòria el 21 de maig amb la proposta ‘ Una història real’, un drama escrit i dirigit per Pau Miró i que compta en el repartiment amb Julio Manrique, Nil Cardoner, Mireia Aixalà i Tilda Espluga. Rogé ha destacat la “brillant interpretació” de Cardoner en una obra que farà “despertar els diferents sentits” dels espectadors.

En la presentació de la temporada, Canturri ha destacat la “varietat” en una proposta conjunta que es va impulsar el 1993 i que ha qualificat com “un encert”, ja que creu que hauria de ser un format a copiar amb d’altres propostes perquè no se solapin activitats. Al seu torn, la consellera de Cultura i Educació de Sant Julià de Lòria, Sonia Carrillo, també ha subratllat que des del 1993 les dues parròquies ofereixin una programació de “primer nivell”. Andorra la Vella destina 15.000 euros sense tenir en compte el cost que tindrà el festival de pallasses, i Sant Julià de Lòria, 43.000.