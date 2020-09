Xavier Llovera: “A Andorra ja no entapissem amb parets de formigó, ara construïm, ara fem Lego i no paper pintat”

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva; el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, juntament amb la impulsora de Cal Pal, Maria Reig, i el director de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, han inaugurat aquest dilluns, a la sala d'actes de les Fontetes de la Massana, l a segona edició del curs per a artesans de la pedra seca. Una edició marcada per la situació d'emergència sanitària, però que no ha condicionat les inscripcions, amb només una desena menys de persones apuntades als tres cursos que es desenvoluparan. “La Covid-19 només ens ha restat matrícules entre els obrers de la construcció, doncs enguany en vindran alguns menys”, ha observat el coordinador del curs i expert en patrimoni, Xavier Llovera.



L'edició d'enguany pretén instruir en la reparació de camins en pedra seca, i el curs inclourà una sèrie de pràctiques destinades a la reparació de murs, terraplens i empedrats, i a la construcció d'un aixopluc o barraca.



Aquest dilluns, amb la sessió inaugural, ha començat el primer dels cursos per a una quinzena de joves que formen part del Cos de Voluntaris de la Natura. La segona formació serà per a les persones que provinguin de l'àmbit privat interessades en els continguts de construcció i reparació de murs. I una tercera destinada als professionals del sector, tant de l'administració com d'empreses constructores. L lovera ha avançat que tant en els treballs de reconstrucció de Sant Vicenç d'Enclar, com els que es faran més endavant amb la Farga del Madriu, s'exigirà que els constructors portin personal que sàpiga treballar amb pedra seca, “perquè aquí ja no entapissem amb parets de formigó, ara construïm, ara fem Lego i no paper pintat”.



En el mateix sentit que Llovera s'ha expressat la impulsora de la iniciativa de recuperació d'aquests tipus de treballs. Maria Reig ha explicat la seva “satisfacció” perquè a partir d'ara s'exigeixin nocions de reconstrucció en pedra seca per als treballs de recuperació del patrimoni que ho requereixin. Reig ha recordat que Cal Pal va iniciar l'any passat aquest projecte formatiu “amb l'objectiu de sensibilitzar el país de la necessitat de preservar el patrimoni cultural que tenim, que potser cadascú de nosaltres el veiem cada dia però no ens adonem de la importància que té tant a nivell històric com fins i tot de la manera de fer dels andorrans”.



La partida pressupostària destinada a aquesta formació, que acabarà el 10 d'octubre, és d'uns 15.000 euros, i la matrícula ha costat 10 euros als interessats. En el cas dels massanencs ha estat el comú qui s'ha fet càrrec de l'abonament.