Acord entre Govern i la Fira de Tàrrega amb l'objectiu de donar visibilitat als artistes andorrans

Andorra la VellaGovern ha arribat a un acord amb Fira Tàrrega per promoure l'intercanvi artístic i la presència al festival de propostes escèniques, de carrer i formats experimentals procedents d'Andorra. Així, fruit d'aquest acord, el ministeri de Cultura, Joventut i Esports disposarà d'un estand a la fira professional, que engloba una quarantena d'institucions públiques i companyies i productores privades. L'acord es pacta per primera vegada per a l'edició d'enguany, que se celebra del 5 al 8 de setembre, i es prorrogarà automàticament per a les edicions dels propers anys.

La voluntat del ministeri és difondre i promocionar internacionalment el sector andorrà de les arts escèniques i contribuir a crear nous públics i mercats per a les propostes artístiques andorranes. Així, a l'estand hi tindran presència tant les propostes que impulsa el mateix ministeri, a través de l'Escena Nacional d'Andorra, com aquelles iniciatives que desenvolupen els agents de creació independents.

Aquest és el tercer acord que signa el ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través del Departament de Promoció Cultural, en els darrers dos anys amb una fira professional del mercat català per a la promoció exterior i la creació de mercat per a les propostes artístiques andorranes. El primer va ser amb el Mercat de Música Viva de Vic i el segon amb la FiM Vila-seca per a la promoció del talent musical emergent. Aquests acords permeten donar seguiment a l'estratègia del ministeri per internacionalitzar i professionalitzar el sector.

Fira Tàrrega

Fira Tàrrega és una de les fires d'exhibició, promoció i comercialització de les arts escèniques, de carrer i de nous formats referents a nivell mundial. Treballa per la dinamització de la creació escènica i l'intercanvi artístic professional en clau nacional i internacional, amb una atenció especial a les arts de carrer i als projectes que impliquen la ciutadania en l'espai públic.

La Fira de Teatre al carrer de Tàrrega és un ens públic empresarial local regit per un Consell d'Administració que integren l'ajuntament de Tàrrega, la Diputació de Lleida, el ministeri de Cultura d'Espanya i la Generalitat de Catalunya.