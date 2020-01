Els alumnes del Sant Ermengol, presents a l'òpera 'Don Pasquale'

La funció 'Don Pasquale', de Gaetano Donizetti, ha estat la funció escollida per a la segona representació de la cinquena temporada d'òpera d'Andorra Lírica. Un espectacle que tindrà lloc a l'Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià els pròxims 8 i 9 de febrer a les 20.30 i 18 hores respectivament. Com a novetat, els alumnes de música del col·legi Sant Ermengol col·laboraran per primera vegada a la funció, afegint-se així als de l'escola Maria Moliner, que ja són habituals en esdeveniments com aquest. La temporada està composta per quatre funcions, tres de gran format que es representen a Sant Julià i una de petit format que es trasllada a la Massana.

La cònsol menor de Sant Julià, Mireia Codina, ha recordat que aquesta obra és una col·laboració amb l'associació lírica italiana Villa in Canto i, en aquest sentit, "és important recolzar iniciatives com aquestes perquè formen part d'aquest projecte educatiu, cultural i social que des de la corporació defensem i volem potenciar".

La responsable d'Andorra Lírica, Jonaina Salvador, ha desgranat la composició de la funció, així com l'elenc que hi formarà part. Així doncs, ha detallat que 'Don Pasquale' es tracta d'una òpera còmica en tres actes en la qual s'ha fet un arranjament per tal que la durada final sigui d'una hora i mitja i fer-la, d'aquesta manera, més apta per a tots els públics. A més, ha informat que la col·laboració amb Villa in Canto esdevé també una oportunitat per exportar l'òpera andorrana més enllà de les seves fronteres.

L'obra comptarà amb la participació, una vegada més, del baix Ferruccio Finetti, que es posarà a la pell de Don Pasquale; Jonaina Salvador serà la soprano que interpretarà a Norina; el baríton Jorge Tello farà de Dottor Malatesta; Carlo Giacchetta serà el tenor que interpretarà el paper d'Ernesto, i Riccardo Serenelli s'encarregarà del piano, a banda de preocupar-se també per les tasques de direcció musical i escènica.

Segons Salvador, des que Andorra Lírica es va fundar, fins a 8.000 persones han gaudit de les diferents representacions, registrant una entrada d'entre 600 i 800 persones per funció. L'entrada per a 'Don Pasquale' té un cost de 32 euros.